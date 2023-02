Brasile: la Marina fa affondare ex portaerei piena di rifiuti tossici

MeteoWeb

Bufera in Brasile per la decisione della Marina di affondare nell’Oceano Atlantico l’ex portaerei Foch, piena di amianto, vernici e altri rifiuti tossici. “L’affondamento pianificato e controllato è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì” a circa 350 km dalla costa brasiliana, in un’area “di circa 5.000 metri di profondità“, ha spiegato la Marina in una nota. La decisione è stata presa a causa dello stato molto degradato dell’imbarcazione lunga 266 metri, descritta come “pacco tossico da 30.000 tonnellate” dall’associazione Robin des Bois.

La nave ammiraglia della Marina francese, costruita alla fine degli anni ’50 nel cantiere navale di Saint-Nazaire, nella Francia occidentale, è stata per 37 anni al servizio della Marina, prima di essere acquistata nel 2000 dal Brasile, che l’ha ribattezzata San Paolo. A causa del suo degrado e di una serie di problemi legati in particolare a un incendio nel 2005, il suo ammodernamento sarebbe costato troppo, e Brasilia ha deciso di disfarsene.

“Di fronte ai rischi connessi al traino e a causa del deterioramento dello scafo, l’unica soluzione è abbandonarla affondandola in modo controllato,” ha spiegato mercoledì la Marina in un comunicato stampa congiunto con il Ministero della Difesa brasiliano.

Il Pubblico ministero federale, che ha cercato di bloccare l’operazione, ha avvertito sulle conseguenze, sottolineando che la portaerei “contiene 9,6 tonnellate di amianto, una sostanza potenzialmente tossica e cancerogena, oltre a 644 tonnellate di inchiostri e altri materiali pericolosi“. Sussiste il “rischio di gravi danni ambientali, in particolare perché lo scafo è danneggiato“, ha evidenziato il pubblico ministero.

Le ong ambientaliste Greenpeace, Sea Shepherd e Basel Action Network hanno denunciato “una violazione di tre trattati internazionali” sull’Ambiente. Questo affondamento causerà danni “incalcolabili“, con “impatti sulla vita marina e sulle comunità costiere“, hanno sottolineato in una dichiarazione congiunta.