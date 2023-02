Maltempo, bufera a Castelluccio: una decina di auto e un bus bloccati | VIDEO

MeteoWeb

Oltre dieci squadre tra Soccorso Alpino e Speleologico Umbria e Marche sono intervenute nella serata di oggi, domenica 5 febbraio, sulla piana di Castelluccio di Norcia, dove le violente raffiche di vento e conseguenti imponenti accumuli nevosi hanno bloccato sulle strade provinciali che conducono a Norcia e Forca di Presta una decina di auto e un autobus. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Nella zona di Castelluccio, oggi le raffiche di vento si sono avvicinate ai 90km/h.

Secondo quanto riferito successivamente dai Vigili del Fuoco, quasi tutti i mezzi rimasti bloccati sono stati aiutati a ripartire, senza particolari conseguenze per le persone coinvolte. Un paio di auto sarebbero ancora sul posto ma l’emergenza sarebbe rientrata.

