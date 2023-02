Le gloriose cabine satellitari igloo installate nei luoghi più remoti del mondo | FOTO

MeteoWeb

Sono passati 40 anni da quando la prima cabina satellitare igloo prodotta in Tasmania è stata trasportata in Antartide. Acquistato dall’Australian Antarctic Division (AAD), questo igloo è diventato il primo dei 63 acquisiti dall’AAD negli anni a venire, utilizzati in Antartide come centri di comunicazione, mense, laboratori, camere da letto, sale per strumenti amagnetici e bagni.

Il progetto: come è nata l’idea

Tutto è iniziato con una telefonata fatta da un ufficiale dell’attrezzatura da campo dell’AAD al produttore di fibra di vetro della Tasmania, Malcolm Wallhead. Chiedendo un preventivo per riparare una roulotte che intendevano utilizzare nel sito di ricerca sui pinguini di Magnetic Island, Malcolm ha invece suggerito di utilizzare uno dei suoi igloo a forma di cupola. Malcolm li aveva progettati negli anni ’70 e all’epoca li produceva e li vendeva come cabine remote. Ha spiegato che il loro design più aerodinamico avrebbe consentito a un igloo completamente assemblato di essere trasportato sul posto in elicottero.

La fama degli igloo

Quando Malcolm morì nel 2000, la moglie Anthea mantenne l’attività fino al 2004, quando fece in modo che Penguin Composites (una società con sede a Penguin, Tasmania) fosse il nuovo produttore. Sebbene abbia ceduto i regni anni fa, Anthea rimane strettamente legata agli igloo. “Sono ancora molto concentrata su quello che stanno facendo”, dice. “Non ho perso il mio vivo interesse: mi sento come se fossi stato il guardiano degli igloo, e lo sono ancora”.