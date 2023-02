Calabria nella morsa del gelo, in Sila e Pollino neve a bassa quota | FOTO

MeteoWeb

La Calabria nella morsa delle basse temperature, con la sensazione di gelo accentuata da forte vento che sferza gran parte della regione. La neve ha fatto la sua comparsa sui principali rilievi, in particolare su Pollino e Sila.

In Sila la neve è caduta anche a quote relativamente basse, intorno ai 500 metri. Una decina di cm si sono registrati nei comuni della Presila catanzarese come Zagarise, Sersale e Magisano. Medesima situazione sul versante calabrese del Parco del Pollino, come ad Acquaformosa, Canna, Morano, Mormanno, San Donato e Saracena.

