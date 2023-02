Calabria sommersa dalla neve, giornata storica in Sila: a San Giovanni in Fiore nevicata record da 15 anni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La Calabria è sommersa da una nevicata straordinaria in queste ore. Non è la nevicata del secolo che si sta verificando in Sicilia, dove le precipitazioni sono più abbondanti, ma anche in Calabria la situazione è eccezionale su tutti i rilievi della Regione: Pollino, Sila, Serre e Aspromonte.

Spettacolari le immagini che arrivano questa sera da San Giovanni in Fiore (Cosenza), nel cuore della Sila Grande, grazie alle foto di Gianluca Congi realizzate per MeteoWeb. L’altitudine della città, che conta 18 mila abitanti ed è la “Capitale” della Sila, si estende dagli 850 ai 1.140 metri sul livello del mare: dislivelli importanti che incidono spesso nello spessore del manto nevoso. La neve fresca caduta nelle ultime ore oscilla tra i 50cm e i 70cm in base alle varie zone della città.

“Una pace incredibile, un silenzio che spegne ogni rumore, la neve abbondante copre qualsiasi cosa“, testimonia Gianluca Congi, che riesce a farci immedesimare in uno scenario incantato. “E’ come ai vecchi tempi quando talvolta le intense nevicate muravano i fieri montanari sangiovannesi“. Ed effettivamente a San Giovanni in Fiore non nevicava così tanto dal 16 dicembre 2007, cioè più di 15 anni fa. Quel giorno cadde quasi un metro di neve. La neve quassù è molto frequente, ed ha nevicato centinaia di volte in questi quindici anni, ma una singola nevicata non ha mai più superato i 30-35cm a differenza di oggi. Con la neve che continua a cadere copiosa e continuerà ancora per tutta la notte: domattina l’accumulo del 16 dicembre 2007 si potrà avvicinare moltissimo!

Neve forte nella notte a San Giovanni in Fiore (video di Gianluca Congi)

Neve copiosa a San Giovanni in Fiore: i mezzi comunali in azione nel centro abitato grazie agli operatori Granato e Caridà