Maltempo, in Sicilia la nevicata del secolo: paesi seppelliti nelle zone interne, 120cm a Floresta | FOTO

La Sicilia sta vivendo in queste ore la nevicata del secolo: le zone interne dell’isola sono letteralmente seppellite da accumuli nevosi straordinari. Nevica senza sosta da ieri sera, e le precipitazioni più intense e abbondanti arriveranno nelle prossime ore, in modo particolare nella notte e nella mattinata di Venerdì 10 Febbraio.

Le zone più colpite dalla nevicata sono quelle esposte ad est: le correnti soffiano da oriente a causa della traiettoria del Ciclone posizionato su Malta, e questo sta determinando una situazione davvero eccezionale sull’Etna dove sono caduti oltre due metri di neve e dal vulcano abbiamo soltanto poche – drammatiche – testimonianze.

Qualcosa in più arriva da Floresta, che sorge a 1.270 metri di altitudine sui Nebrodi in provincia di Messina. Seppur esposta a Nord, verso il mar Tirreno, è interessata da ieri sera da una forte nevicata di sconfinamento: tutta l’area interna compresa tra Nebrodi ed Etna è letteralmente seppellita da una coltre bianca eccezionale. A Floresta l’accumulo ha già raggiunto i 120cm di neve, e continua ancora.

La neve sta cadendo un po’ ovunque nelle varie zone della Sicilia a partire dai 750–800 metri di altitudine, con accumuli abbondanti dai 900 metri in sù. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: