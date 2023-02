Troppo caldo in Canada: la pista di pattinaggio più grande del mondo resta chiusa

MeteoWeb

Il Rideau Canal, la più grande pista di pattinaggio, non solo del Canada, ma del mondo nonché patrimonio dell’Unesco, rischia di non aprire per la prima volta nella sua storia.

Il motivo: un inverno troppo mite. Con temperature anormalmente alte a dicembre e gennaio – a volte appena negative – si prevede che Ottawa registrerà il terzo inverno più caldo mai registrato, secondo quanto riferito dai funzionari.

Difficoltà a costruire un ghiaccio solido

“Quest’anno Madre Natura ci sta lanciando una sfida: con il clima mite, abbiamo difficoltà a costruire un ghiaccio solido”, ha dichiarato Bruce Devine, responsabile della pista di Ottawa. Affinché il canale, che scorre sotto i principali monumenti della capitale canadese (parlamento, senato, università…) sia praticabile, il mercurio deve rimanere tra i -10 e i -20 gradi per quasi due settimane. “Al momento, in diversi punti, il ghiaccio è poroso e di scarsa qualità”, lamenta il direttore, mentre ispeziona un segmento della pista che spera ancora di poter aprire. Solitamente accessibile dalla fine di dicembre per 30-60 giorni, l’apertura del canale è stata gradualmente ridotta negli ultimi anni.

Cambiamento climatico: gli effetti in Canada

Nel 2002, non è stato possibile pattinare fino al 2 febbraio. “Stiamo chiaramente vedendo sempre più gli effetti del cambiamento climatico” in Canada e il canale è “un esempio di come il nostro clima stia cambiando”, ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente canadese Steven Guilbeault.

Percorrendo oltre 7,8 chilometri nel cuore di Ottawa, il Canale Rideau, simbolo della storia canadese, attira in media 22.000 visitatori al giorno. “È parte del DNA dei residenti”, afferma Bruce Devine. Ogni inverno, turisti e abitanti del luogo attraversano il canale, a volte per recarsi al lavoro con la valigetta in mano.

Gli studi sul cambiamento climatico

Per cercare di preservare il suo tesoro invernale ancora per qualche anno, due anni fa la città di Ottawa ha avviato una serie di studi per “comprendere meglio la formazione del ghiaccio”, afferma Shawn Kenny, professore della Carleton University di Ottawa. “L’obiettivo non è necessariamente quello di prolungare la stagione”, spiega, “ma di cercare di incoraggiare la formazione di ghiaccio in modo che in futuro, quando gli effetti del cambiamento climatico si faranno sentire, potremo godere di questo luogo iconico”.

Per raggiungere questo obiettivo, lui e il suo team stanno testando l’effetto dei cannoni sparaneve o termosifoni, uno strumento utilizzato nell’estremo nord per prevenire il disgelo del permafrost sotto strade ed edifici.

Le difficoltà dopo la pandemia

Nonostante queste innovazioni tecnologiche, il professore riconosce che “alla fine arriveremo a un punto in cui potrebbe non essere possibile aprire la pista di ghiaccio”. Dopo la pandemia e la crisi dei trasporti che hanno paralizzato Ottawa per diverse settimane lo scorso inverno, le attività commerciali del centro si sentono in difficoltà.

“Pattinare sul canale è la nostra maggiore attrazione. È ciò di cui la gente parla, il motivo per cui torna”, afferma Steve Ball, presidente dell’Associazione alberghiera di Ottawa-Gatineau. “In genere ci aspettiamo il tutto esaurito”, aggiunge. “Ma questo è ancora da vedere. Senza il canale, potrebbe essere difficile arrivarci”.