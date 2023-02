Meteo folle, caldo anomalo in tutt’Italia: +25°C in Sardegna e Sicilia, domani ulteriore aumento

MeteoWeb

Venerdì di caldo anomalo oggi sull’Italia per una situazione meteo letteralmente folle. Un richiamo prefrontale proveniente dal Maghreb sta determinando un’importante avvezione calda nel nostro Paese, con temperature tipicamente primaverili da Nord a Sud. Temperature che domani aumenteranno ulteriormente in tutto il Paese. I valori più alti si sono registrati oggi in Sardegna e Sicilia, con picchi di +25°C. Nel dettaglio, in Sardegna la colonnina di mercurio ha raggiunto oggi +25°C a Carbonia, +24°C a Barbusi, +23°C a Santadi, +22°C a Oristano, +21°C a Iglesias; in Sicilia le località over +20°C sono state molte di più con +25°C a Campofelice di Roccella, Villabate, +24°C a Palermo, Termini Imerese e Carini, +23°C a Bagheria, Caltagirone, Naso e San Pier Niceto, +22°C a Gioiosa Marea e Castellammare del Golfo, +21°C a Barcellona Pozzo di Gotto e Pace del Mela, +20°C a Trapani.

Particolarmente caldo anche nel resto del Sud con +21°C a Cosenza e Rende e +20°C a Rosarno, Dipignano, Luzzi e Mendicino in Calabria, +20°C a Cerignola, Molfetta, Bisceglie e Bitonto in Puglia e +20°C a Benevento, Battipaglia, Sarno, Marcianise, Nola, Eboli, Maddaloni, Nocera Inferiore, Campagna, Poggiomarino e Sant’Antonio Abate in Campania.

Valori particolarmente elevati anche al Nord con +17°C a Faenza, Sassoguidano e Isola Ant’Antonio, +16°C a Modena, Reggio Emilia, Forlì, Asola e Stradella, +15°C a Bologna, Mantova, Pavia, Cremona, Cesena e Alessandria, +14°C a Milano, Verona, Padova, Brescia e Bolzano. Un’anomalia pazzesca che domani diventerà ancor più clamorosa perchè le temperature aumenteranno ulteriormente in tutto il Paese, eccezion fatta per la Sardegna che invece ha raggiunto oggi il suo picco più elevato. Domani – Sabato 25 Febbraio – le temperature supereranno abbondantemente e diffusamente i +21/+22°C anche in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo e sfioreranno i +20°C anche in pianura Padana e nelle Marche. La Regione più calda sarà la Calabria con picchi di +26°C a Cosenza, nella Valle del Crati, nel vibonese e nella piana di Gioia Tauro. Eloquente la mappa del modello Moloch con le massime previste per domani:

Questo caldo così esagerato determinerà poi fenomeni violenti nella giornata di dopodomani, Domenica 26 Febbraio, quando improvvisamente irromperà il freddo da Nord/Est innescando forti temporali in modo particolare su Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, con venti impetuosi e grandinate, oltre ad abbondanti nevicate fino a quote molto basse.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: