Previsioni Meteo, conferme su freddo e neve in arrivo da Domenica

Iniziano a cambiare le condizioni meteo sull’Italia, con nubi in aumento al Nord, in Toscana e nel Lazio e una rinnovata ventilazione meridionale che fa aumentare le temperature in tutto il Centro/Sud, tanto che la temperatura ha raggiunto i +22°C a Palermo, i +19°C a Bari e i +15°C a Campobasso, come se fossimo già in primavera.

Clima mite anche al Nord con +15°C a Modena e +14°C a Milano. Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano la svolta di Domenica 26 Febbraio, quando tornerà a ruggire l’inverno. Confermate anche le nevicate fin in pianura o a quote molto basse al Nord. Vediamo i dettagli

Domenica inizierà a nevicare al mattino su Piemonte ed Emilia Romagna, in modo particolare sulle Alpi occidentali e sull’Appennino, con fenomeni più violenti e abbondanti proprio in Romagna. La neve interesserà anche le zone interne dell’alta Toscana e le Marche. Sarà una Domenica terribile, invece, in termini di neve per Slovenia, Croazia e Bosnia ed Erzegovina dove si verificheranno veri e propri blizzard con accumuli nevosi eccezionali. In Italia il maltempo si intensificherà nel corso del pomeriggio-sera, quando avremo le nevicate più abbondanti al Nord/Ovest, in Piemonte, e al Centro/Nord, tra Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna, con accumuli abbondanti sull’Appennino.

Lunedì 27 Febbraio il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud e la neve cadrà anche su Umbria, Lazio e Abruzzo, insistendo anche in Piemonte ed Emilia Romagna, fin in pianura, abbondante nel cuneese. Il freddo arriverà anche al Sud con forti piogge e temporali e nevicate sui rilievi in Sicilia, Calabria e Campania.

Ancora maltempo e neve Martedì 28 Febbraio, con nevicate in Sardegna, Corsica (molto abbondanti) e nell’Appennino centrale, ma residue anche al Nord/Ovest (specie basso Piemonte). L’ondata fredda proveniente dall’Europa centrale si dirigerà principalmente su Francia, Spagna e Mediterraneo occidentale, colpendo in pieno il nord Africa e in modo particolare l’Algeria. L’Italia sarà colpita – in questa prima fase – soltanto nel proprio territorio centro/settentrionale, mentre il Sud rimarrà un po’ ai margini del freddo almeno fino a metà della prossima settimana quando le temperature scenderanno sotto le medie del periodo anche al meridione, con ulteriori fenomeni di maltempo localmente intenso.

