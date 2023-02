Camion si ribalta vicino Tucson, fuga di sostanze tossiche in Arizona | VIDEO

MeteoWeb

Un’autocisterna che trasportava acido nitrico si è ribaltata su un’autostrada vicino a Tucson, in Arizona, causando una fuoriuscita del carico altamente tossico e volatile in un incidente che ha bloccato la strada per ore.

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell’Arizona ha chiesto ai residenti nelle vicinanze di rimanere in casa. I soccorritori hanno proceduto all’evacuazione di un perimetro intorno all’incidente “per abbondanza di cautela“. La polizia di Stato ha previsto una chiusura “estesa” dell’Interstate Highway 10 dopo la “collisione con feriti“, che ha interrotto la principale arteria di traffico Est/Ovest.

I vigili del fuoco di Tucson hanno dichiarato che stavano aiutando a “controllare gli incendi di materiali pericolosi e di sterpaglie” sul luogo dell’incidente. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti e l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli, così come la causa dell’incidente o la portata della fuoriuscita.