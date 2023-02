Cargo russo lascia la ISS dopo la perdita: rientrerà sulla Terra con una pioggia di detriti

MeteoWeb

Roscosmos ha reso noto che il cargo Progress MS-21, che ha subito una perdita lo scorso 11 febbraio, verrà deorbitato domani, 19 febbraio. Dopo che il veicolo si è sganciato dalla Stazione Spaziale Internazionale, è stata effettuata un’indagine sulla superficie esterna per stabilire la causa della depressurizzazione del sistema di controllo termico rilevato la scorsa settimana.

Il deorbiting, inizialmente previsto oggi alle 05:03 ora italiana, è stato rinviato per analizzare le informazioni ricevute. Le operazioni di uscita dall’orbita sono previste domani alle 04:15 ora italiana. A quel punto, il veicolo entrerà in atmosfera, e gran parte di questo dovrebbe bruciare. Secondo le previsioni degli specialisti Roscosmos, la caduta di elementi incombusti della struttura è prevista alle 04:57 ora italiana nell’area non navigabile dell’Oceano Pacifico meridionale.

Le perdite dalle capsule Progress e Soyuz

L’operazione di undocking e deorbiting assume un significato particolare, in quanto la capsula ha subito una perdita improvvisa di refrigerante lo scorso 11 febbraio, subito dopo l’attracco di un nuovo veicolo di rifornimento Progress in un’altra sezione della ISS.

La tempistica della perdita subito dopo l’attracco di un altro cargo di rifornimento Progress è stata presumibilmente una coincidenza, ma è stata la 2ª volta in meno di 2 mesi che una capsula russa ha perso improvvisamente il suo fluido refrigerante mentre era attraccata al laboratorio orbitante. La Soyuz MS-22 ha perso liquido di raffreddamento a metà dicembre, un incidente che i funzionari dell’agenzia spaziale russa hanno precedentemente attribuito a un probabile impatto ad alta velocità di un micrometeoroide, un minuscolo frammento di roccia proveniente dallo Spazio profondo.

Gli ingegneri russi stanno analizzando la causa della perdita di refrigerante su Progress MS-21, ma non è stato chiarito se entrambe le perdite siano state causate dallo stesso guasto o se entrambe le capsule abbiano subito danni da spazzatura spaziale o micrometeoroidi. Il refrigerante su entrambi i veicoli viene utilizzato per dissipare il calore generato dall’elettronica interna del veicolo spaziale e mantenere temperature operative ideali per computer, carico e persone al suo interno.

Il braccio robotico canadese (lungo 17,6 metri) ha ispezionato il radiatore del sistema di controllo termico danneggiato nel compartimento posteriore della strumentazione della navicella Progress MS-21 all’inizio di questa settimana, secondo quanto ha riportato l’agenzia spaziale russa Roscosmos. I funzionari russi hanno quindi deciso di procedere con il previsto undocking della navicella spaziale Progress MS-21, che trasporta rifiuti e altre attrezzature della Stazione, per lo smaltimento.