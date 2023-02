Carnevale rovinato dal maltempo in Brasile: allagamenti e frane a San Paolo, un morto | FOTO 

MeteoWeb

Carnevale all’insegna del maltempo a San Paolo, in Brasile. Le forti piogge cadute nelle ultime 24 ore hanno causato un morto e danni in diverse regioni dello Stato brasiliano, soprattutto sulla costa. A Ubatuba, un bambino di 7 anni è morto a seguito di una frana, riferisce il portale di notizie G1. In alcune città si registra la mancanza di acqua ed elettricità. Il forte maltempo ha provocato allagamenti e smottamenti che hanno compromesso il traffico su almeno tre autostrade.

Il governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas, e il coordinatore statale della Protezione Civile, colonnello Hengeel Ricardo Pereira, stanno visitando le zone colpite dalle piogge. Nel frattempo, è stato istituito un comitato di gestione delle azioni per assistere le persone rimaste isolate e sei squadre della Protezione Civile statale si stanno recando a São Sebastião, dove è stato dichiarato lo stato di pubblica calamità.