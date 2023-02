Cibo per cani: studio scientifico ribalta le più comuni convinzioni

MeteoWeb

Una dieta a base di carne non lavorata, avanzi umani e ossa crude durante la pubertà e l’adolescenza può proteggere i cani da alcuni disturbi gastrointestinali più tardi nella vita, suggerisce una ricerca pubblicata su Scientific Reports. Al contrario, una dieta a base di crocchette con carboidrati altamente trasformati e masticature regolari di rawhide sono state associate a un aumento del rischio di problemi gastrointestinali. Questi risultati potrebbero avere implicazioni per la salute dell’intestino nei cani da compagnia.

Lo studio

Kristiina Vuori e i colleghi hanno utilizzato i dati del questionario di frequenza alimentare DogRisk, creato nel 2009 presso l’Università di Helsinki, per esplorare le associazioni tra la dieta dei cani nei primi anni di vita e l’incidenza, riferita dal proprietario, dell’enteropatia cronica (CE) – un disturbo gastrointestinale continuo caratterizzato da diarrea, vomito e perdita di peso – più avanti negli anni. I proprietari hanno riferito quali tipi di alimenti avevano somministrato al loro cane e con quale frequenza, durante la pubertà (da due a sei mesi) e l’adolescenza (da sei a diciotto mesi). Le diete sono state poi associate alla possibilità che i cani sviluppassero o meno una CE cronica nel corso della vita. Il campione era composto da 4.681 diete di cuccioli e 3.926 diete di cani adolescenti, di cui i proprietari hanno riferito in seguito sintomi di CE in 1.016 (21,7%) individui del gruppo di dieta dei cuccioli e 699 (17,8%) del gruppo di dieta degli adolescenti.

Una dieta non lavorata

Gli autori hanno scoperto che, rispetto a una dieta a base di crocchette altamente lavorate, i cani alimentati con una dieta non lavorata a base di carne – che comprendeva carne rossa cruda, organi, pesce, uova e ossa, ma anche verdure e bacche – o con avanzi umani e scarti della tavola, tra cui patate cotte e pesce cotto, durante la pubertà o l’adolescenza avevano una probabilità significativamente minore di manifestare sintomi di CE più tardi nella vita.

Le diete non elaborate e gli avanzi di cibo nella pubertà hanno ridotto il rischio associato di CE rispettivamente del 22,3% e del 22,7%, mentre il rischio associato di CE era maggiore del 28,7% con una dieta altamente elaborata. Nell’adolescenza, le diete non elaborate e gli avanzi hanno visto una riduzione del rischio di CE rispettivamente del 12,7% e del 24%, rispetto al 14,6% di rischio maggiore di CE con una dieta altamente elaborata.

Per quanto riguarda gli alimenti specifici, gli autori riferiscono che somministrare ai cuccioli ossa o cartilagini crude un paio di volte alla settimana è stato associato a un rischio di CE ridotto del 33,2%, mentre somministrare bacche un paio di volte all’anno ha comportato una riduzione del rischio del 28,7%. Tuttavia, dare quotidianamente ai cuccioli pelli grezze lavorate e trattate chimicamente è stato associato a un aumento del rischio di CE del 117,2%.

I risultati

Secondo gli studiosi, questi risultati suggeriscono che fornire ai cuccioli una varietà di alimenti integrali e non lavorati nelle prime fasi della vita può ridurre il rischio di future incidenze di CE. Tuttavia, per confermare i risultati sono necessari ulteriori studi, compresi quelli che valutano la dieta nell’arco della vita dei cani.