Ciclone su Malta, freddo scirocco al Sud: Calabria e Sicilia si preparano a una grande nevicata

Calabria e Sicilia si preparano a una grande nevicata. Le date da segnare sul calendario sono quelle di Mercoledì 8, Giovedì 9 e Venerdì 10 Febbraio: un ciclone Afro/Mediterraneo in risalita sul Canale di Sicilia si posizionerà su Malta dove rimarrà stazionario per oltre 48 ore, alimentando correnti umide di scirocco verso il Sud Italia in un contesto molto freddo per il Mediterraneo centrale a causa dell’irruzione polare proveniente dai Balcani.

Una situazione ideale per le grandi nevicate al Sud: i rilievi calabresi e siciliani rischiano di essere seppelliti da una nevicata di proporzioni enormi oltre i 1.000 metri di altitudine, anche se la neve inizialmente cadrà a quote decisamente più basse: in Sicilia inizierà a nevicare già da martedì 7 oltre i 500-600 metri di quota, poi mercoledì con temperature stazionarie le precipitazioni si intensificheranno estendendosi alla Calabria dove la neve cadrà già a partire dai 400 metri. L’avvicinamento del ciclone attiverà lo scirocco che da giovedì farà lievemente aumentare le temperature ma contestualmente porterà un grande carico di umidità e di maltempo, quindi le precipitazioni si intensificheranno: la neve cadrà copiosa, inizialmente oltre i 600-800 metri nella giornata di giovedì, poi oltre i 900-1.000 metri tra giovedì sera e venerdì. In modo particolare su Etna, Nebrodi, Peloritani e Aspromonte c’è il rischio di una nevicata straordinaria con le principali località montane seppellite da oltre un metro di neve fresca in poche ore. Ma la neve cadrà copiosa anche nel resto della Calabria (Serra, Sila, Pollino), in Sardegna e – seppur in modo meno copioso – sull’Appennino centro/meridionale tra Molise, Campania, Puglia e Basilicata dove le precipitazioni saranno più lievi ma le temperature resteranno decisamente più basse.

In un precedente aggiornamento del MeteoNotiziario di MeteoWeb abbiamo visto i dettagli sull’irruzione di freddo che inizierà nelle prossime ore, e le previsioni delle nevicate attese tra Domenica 5, Lunedì 6 e Martedì 7 sull’Italia. Nei giorni immediatamente successivi, il freddo più intenso si sposterà sul Nord dove la settimana continuerà all’insegna del gelo secco. Le temperature minime piomberanno stabilmente sotto i -10°C in pianura Padana e su valori glaciali sulle Alpi per quelli che saranno i giorni più freddi dell’anno, mentre al Sud la risalita di questa tempesta Mediterranea determinerà una grande nevicata.

