Allerta Meteo, tutti i dettagli sull’ondata di GELO in arrivo: ecco dove cadrà la NEVE

Sembra un sabato primaverile al Nord Italia, dove le temperature hanno raggiunto gli incredibili valori di +22°C a Milano, Pavia e Mergozzo, +21°C a Torino, Novara, Cuneo, Biella, Verbania, Voghera e Vigevano, +20°C a Vercelli, +19°C a Trento, Rovereto, Imola, Aosta e Sondrio, +18°C a Bolzano, Belluno e Piacenza, +17°C a Bologna a causa del foehn che sta soffiando impetuoso con raffiche da uragano sulla dorsale alpina determinando questo clamoroso aumento termico nel territorio settentrionale del nostro Paese.

Eppure nelle prossime ore avremo un fulmineo crollo termico che già domani, Domenica 5 Febbraio, farà crollare le temperature in tutto il Paese e poi dopodomani, Lunedì 6 Febbraio, darà via alla settimana più fredda dell’inverno. Le masse d’aria fredda provenienti dai Balcani già tra stasera e la prossima notte raggiungeranno tutto il Centro/Sud e le Regioni Adriatiche, facendo piombare la colonnina di mercurio su valori glaciali in Puglia che sarà la Regione più esposta a quest’irruzione polare proveniente da Nord/Est. Il freddo si estenderà Lunedì anche al resto del Paese, esclusa la sola Sardegna dove però avremo maltempo diffuso con piogge e nevicate sui rilievi. Le Regioni più fredde saranno sempre quelle Adriatiche, mentre da Martedì il nocciolo gelido più intenso inizierà gradualmente a spostarsi al Nord dove poi il clima rimarrà glaciale per tutta la settimana.

Le temperature crolleranno diffusamente fino a 10°C sotto le medie del periodo sul territorio nazionale, localmente anche 12°C sotto le medie in Puglia nei momenti più freddi. E se consideriamo che siamo già di per sè nel periodo più freddo dell’anno, un’anomalia di tale portata a inizio Febbraio significa raggiungere al suolo valori straordinariamente bassi.

Ma cosa succederà esattamente sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Vediamo nel dettaglio l’evoluzione meteorologica.

Allerta Meteo: la prima fase dell’irruzione, tra sabato sera e domenica 5 Febbraio

La prima fase dell’irruzione fredda è ormai imminente. L’aria fredda proveniente dai Balcani sta già attraversando il mare Adriatico e in serata raggiungerà Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, estendendosi poi al resto del Centro/Sud, accompagnata da impetuosi venti di bora e tramontana. Le temperature crolleranno rapidamente, ma non mancheranno episodi di maltempo con qualche temporale stasera e rovescio sparso su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Gargano, Puglia e Calabria.

Le mappe di vento e temperature sull'Italia nel weekend: impressionante irruzione polare dai Balcani, sarà un bolide glaciale

Domani sarà una giornata particolarmente nuvolosa in tutto il Centro/Sud con nubi sparse a macchia di leopardo, venti impetuosi e freddo intenso. In questo contesto di spiccata variabilità avremo nevicate sparse, fin sulle coste dell’Adriatico, al mattino tra Abruzzo e Molise e soprattutto in Puglia, dove potrebbe imbiancarsi Bari. Il maltempo si intensificherà nel corso della giornata: continuerà a nevicare su Bari, ma le precipitazioni si intensificheranno anche su Abruzzo e Molise, dove potrebbero imbiancarsi anche Pescara e Termoli. Nevicate sparse anche sul sub-Appennino Dauno, in Basilicata e nella Sila grecanica, con rovesci di neve tonda fin sulle coste di Rossano, Corigliano e Cirò, nella Calabria settentrionale jonica. In ogni caso le precipitazioni saranno deboli, senza accumuli significativi. In serata l’instabilità interesserà anche il Nord, con nevicate sparse sulla Svizzera e nel Piemonte occidentale, su Alpi e Prealpi. Curioso lo scenario di Cuneo, dove tra poco più di 24 ore nevicherà con -5°C lì dove al momento abbiamo +21°C! Anche in questo caso gli accumuli non saranno importanti, ma renderanno lo scenario suggestivo e tipicamente invernale.

Allerta Meteo: lunedì 6 e martedì 7, i giorni più freddi con la Sardegna “Regina” della neve

I giorni più freddi nel complesso del territorio italiano saranno lunedì 6 e martedì 7, con temperature molto basse in tutt’Italia. Il contesto atmosferico rimarrà volto alla più spiccata variabilità, con venti orientali ad alimentare il gelido respiro proveniente dai Balcani e nubi sparse in tutto il Paese, ma anche ampie schiarite tra la nuvolosità. Le precipitazioni saranno limitate a poche aree, e in questa fase la “Regina” assoluta della neve sarà la Sardegna che ancora una volta verrà colpita da autentiche bufere nevose sin dalle basse quote (600-700 metri) nel corso della giornata di lunedì, con fenomeni persistenti anche martedì quando farà più freddo e la neve scenderà fin nella bassa collina (300-400 metri). Qualche altra nevicata interesserà Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, ma davvero molto lieve, e poi tra la serata di lunedì e la prima mattina di martedì nevicherà al Nord/Ovest, stavolta in modo un po’ più diffuso, su Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte: si imbiancheranno Sondrio, Bergamo, Como, Varese, Verbania, Biella, Ivrea e probabilmente anche Torino. Infine, nel corso della giornata di martedì dovrebbe iniziare a nevicare copiosamente in Sicilia, nelle zone interne di tutta l’isola oltre i 600-700 metri, ma questo è l’inizio di un’altra storia e cioè del brusco peggioramento di metà settimana che in base agli ultimi aggiornamenti dei modelli provocherà una grande nevicata su gran parte del Sud, e di cui parleremo meglio a breve in un altro aggiornamento del MeteoNotiziario di MeteoWeb. Intanto, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: