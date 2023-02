Meteo, foehn a 170km/h sulle Alpi: Milano schizza a +22°C, caldo in tutt’Italia. Allarme per lo shock termico di domani

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo un sabato caldissimo, soprattutto al Nord dove il foehn sta facendo schizzare le temperature su valori assurdi, tipicamente tardo primaverili. Tra Piemonte e Lombardia da segnalare decine di località che diffusamente sul territorio hanno superato il muro dei +20°C, con addirittura +22°C a Milano, Bregnano e Sangiano, +21°C a Verbania, Monza, Cantù, Buccinasco, Malpensa, Rescaldina, Rho, Magnago, Vimodrone, Rovagnasco di Segrate, Nerviano e Canegrate. Notevoli anche i +19°C di Cuneo con ben +17,2°C ai 1.189 metri di altitudine di Limone Piemonte.

Caldo eccezionale anche tra Trentino Alto Adige e Veneto, dove abbiamo +19°C a Fonzaso, Arco e Avio, +18°C a Trento, Rovereto, Riva del Garda e Gargazzone, +17°C a Bolzano, Merano e Borgo Valsugana, +16°C a Feltre e Belluno. Questo caldo letteralmente folle per il periodo è determinato da un impetuoso vento di foehn che scende dalle Alpi e riscalda il suolo, mentre nell’altro versante alpino in Austria si stanno verificando eccezionali nevicate. Stamani il vento settentrionale ha raggiunto valori elevatissimi sulle vette della dorsale alpina, tra cui segnaliamo i più importanti:

172km/h a Livigno Carosello 3000 (2.798 metri s.l.m.)

a Livigno Carosello 3000 (2.798 metri s.l.m.) 165km/h a Baita Dies Bis (2.196 metri s.l.m.)

a Baita Dies Bis (2.196 metri s.l.m.) 165km/h a Capanna Margherita (4.386 metri s.l.m.)

a Capanna Margherita (4.386 metri s.l.m.) 151km/h a Ra Valles (2.109 metri s.l.m.)

a Ra Valles (2.109 metri s.l.m.) 151km/h a Bormio Cimino Valbella (2.604 metri s.l.m.)

a Bormio Cimino Valbella (2.604 metri s.l.m.) 135km/h a Monte Scabro di Plan (2.926 metri s.l.m.)

a Monte Scabro di Plan (2.926 metri s.l.m.) 129km/h al Ghiacciaio Belvedere ( 1.950 metri s.l.m.)

al Ghiacciaio Belvedere ( 1.950 metri s.l.m.) 128km/h a Cima di Fontana Bianca (3.253 metri s.l.m.)

a Cima di Fontana Bianca (3.253 metri s.l.m.) 126km/h a Pian dei Cavalli (2.255 metri s.l.m.)

a Pian dei Cavalli (2.255 metri s.l.m.) 124km/h a Cima Pisciadù (2.985 metri s.l.m.)

a Cima Pisciadù (2.985 metri s.l.m.) 119km/h a Cima Undici (2.926 metri s.l.m.)

a Cima Undici (2.926 metri s.l.m.) 116km/h a Orscellera (1.850 metri s.l.m.)

a Orscellera (1.850 metri s.l.m.) 109km/h a Motta di Sotto (1.726 metri s.l.m.)

a Motta di Sotto (1.726 metri s.l.m.) 108km/h a Fundres Punta di Dan (2.808 metri s.l.m.)

a Fundres Punta di Dan (2.808 metri s.l.m.) 106km/h al Rifugio Longoni (2.430 metri s.l.m.)

al Rifugio Longoni (2.430 metri s.l.m.) 105km/h al Rifugio Curò (1.614 metri s.l.m.)

Ma il caldo di queste ore non è provocato soltanto dal fenomeno orografico del foehn: le temperature sono eccezionalmente elevate anche in libera atmosfera per l’arrivo di masse d’aria calda dalla penisola Iberica lungo il bordo meridionale del poderoso Anticiclone che sta risalendo l’Europa occidentale. I radiosondaggi della mezzanotte scorsa, infatti, hanno rilevato alla quota di 850hPa (circa 1.600 metri di altitudine in queste condizioni di alta pressione) ben +11,4°C su Cuneo Levaldigi, +10,0°C su Cameri (Novara), +8,8°C a San Pietro Capofiume (Bologna), mentre le più “fredde” d’Italia sono state Pratica di Mare (Roma) e Galatina (Lecce) con un comunque mite +3,6°C.

Ecco perchè oggi sta facendo decisamente caldo in tutto il Paese, e non solo al Nord. Nelle altre Regioni, i valori più rilevanti sono quelli dell’Appennino tosco/emiliano e romagnolo dove la neve caduta abbondante a fine gennaio si sta sciogliendo molto rapidamente per il terzo giorno consecutivo a causa del caldo anomalo. Al momento abbiamo +20°C a Borgo Val di Taro, +18°C a Collagna, Palanzano e Rocca San Casciano, +16°C a Corniolo, +15°C a Civitella di Romagna, +14°C a Pavullo nel Frignano, +13°C a Sestola, +11°C a Pievepelago, +9°C a Doccia di Fiumalbo, addirittura +8,4°C ai 1.540 metri dell’Abetone e +7,8°C ai 1.662 metri del Lago Scaffaiolo.

Il clima è molto mite anche nel resto del Paese, fino ai +19°C di Siracusa, i +17°C di Crotone, i +16°C di Foggia, Chieti e Latina. Le anomalie termiche sono più contenute al Sud, ma si tratta in ogni caso di un clima decisamente mite anche perchè accompagnato da bel tempo e quindi da un soleggiamento particolarmente diffuso, con l’unica eccezione di ampie aree di Sardegna e Calabria in cui persiste locale nuvolosità.

Questa situazione è determinata da un poderoso anticiclone che risale l’Europa da sud/ovest mentre l’irruzione fredda più intensa dell’anno sta colpendo l’Europa orientale provocando bufere di neve in Ucraina e Romania. Proprio questo freddo nelle prossime ore scivolerà nel Mediterraneo centro/orientale, portando la neve copiosa in Grecia e Turchia, e invadendo impetuosamente anche l’Italia a partire da oggi pomeriggio nelle Regioni Adriatiche e poi domani in tutto il Paese. Il crollo termico sarà un vero e proprio shock: ci saranno località in cui domattina all’alba avremo 30°C in meno rispetto ai valori attuali, e nelle aree di montagna in cui adesso fa molto caldo, lo sbalzo sarà addirittura di 35°C.

Emblematiche le mappe con i venti e le temperature attese nelle prossime ore: l’irruzione di bora e tramontana sarà davvero impetuosa tra stasera e domani in tutte le Regioni del Centro/Sud, le più esposte al gelido respiro dei Balcani in questa prima fase dell’irruzione polare:

Le mappe di vento e temperature sull'Italia nel weekend: impressionante irruzione polare dai Balcani, sarà un bolide glaciale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: