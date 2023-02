Meteo, piccoli “cicloni” nei mari tra Toscana e Corsica | VIDEO

MeteoWeb

L’alta pressione inizia a cedere, mentre si profila un cambiamento della circolazione atmosferica: mentre però ancora resiste il dominio anticiclonico, un fenomeno suggestivo è stato osservato ieri tra Toscana e Corsica.

“Siamo in condizioni anticicloniche e deboli venti, che risentono della conformazione della costa e della presenza delle isole, hanno generato piccoli e suggestivi ‘cicloni’ sui mari tra Toscana e Corsica, che non hanno portato comunque fenomeni significativi,” hanno spiegato gli esperti del LaMMA, pubblicando le immagini dei piccoli vortici.

