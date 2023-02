La Cina: “pallone sonda sul cielo USA è strumento di ricerche meteorologiche e scientifiche”

MeteoWeb

La Cina afferma che il “pallone aerostatico” rilevato sugli Stati Uniti, e considerato un pallone spia, è a uso civile per “ricerche meteorologiche e scientifiche“. Lo si legge in una nota serale del ministero degli Esteri. Si tratterebbe, secondo le autorità di Pechino, di un “aeromobile civile” utilizzato a fini di ricerca in campo meteorologico e finito fuori dalla sua rotta. Il governo cinese ha espresso anche rammarico per l’incidente.

Pechino sostiene che il pallone abbia limitate capacità di manovra e abbia “deviato dalla rotta pianificata” a causa dei venti di ponente. Il ministero degli Esteri cinese esprime il proprio disappunto per la circostanza, non voluta, che abbia visto entrare l’oggetto nello spazio aereo Usa “per cause di forza maggiore“. La parte cinese “continuerà a comunicare con quella Usa e gestirà adeguatamente questa situazione imprevista“. Effettivamente i palloni sonda vengono usati quotidianamente per le attività meteorologiche, come ampiamente evidenziato questa mattina anche su MeteoWeb: