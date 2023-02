Il pallone-spia della Cina sugli USA: una tecnica meteorologica applicata all’intelligence

MeteoWeb

Il pallone spia cinese che sta sorvolando gli Stati Uniti d’America sta creando un caso diplomatico internazionale. Ma di che si tratta nello specifico? Nella tecnologia di questo strumento c’è molto di meteorologia. Anzi. Si tratta di una vera e propria tecnica meteorologica utilizzata da molto tempo per monitorare l’atmosfera e avere dati meteo attendibili sulle condizioni del tempo in atto.

L’oggetto avvistato nei cieli del Montana, infatti, è un pallone aerostatico che il Pentagono sta monitorando da diversi giorni tracciandone la rotta: partito dalla Cina, ha attraversato il Canada raggiungendo proprio gli USA viaggiando ad un’altitudine ben al di sopra delle rotte degli aerei commerciali senza rappresentare una minaccia militare o per le persone a terra. Il pallone ha sorvolato il Montana ed è stato avvistato in modo particolarmente nitido da Billings, dove si trovano basi militari con armi nucleari. In modo particolare in questa zona gli Stati Uniti hanno un arsenale di 150 missili balistici intercontinentali Minuteman III con armi nucleari, presso il silo della base aerea di Malmstrom.

Le autorità Usa avrebbero consigliato al presidente Biden di non ordinare l’abbattimento del pallone spia per evitare possibili danni alle persone per la caduta di rottami al suolo. In ogni caso il Pentagono fa sapere di aver adottato misure per “evitare la raccolta di informazioni sensibili” che non sarebbero comunque migliori rispetto a quelle che la Cina può ottenere dall’osservazione satellitare.

L’oggetto spaziale è monitorato costantemente dai caccia F-22 dell’Air Force che si sono alzati in volo dalla Nellis Air Force Base in Nevada.

I palloni aerostatici usati per i rilevamenti meteorologici

I palloni aerostatici come quello cinese sugli USA sono comunemente utilizzati per i rilevamenti meteorologici: soltanto in Italia ne vengono lanciati decine al giorno dalle varie basi dell’Aeronautica Militare per monitorare la colonna d’aria sul nostro territorio nazionale, fornendo a terra tutti i dati su temperatura, umidità, pressione, vento e altri parametri meteorologici a tutte le quote. Dati che poi confluiscono in quelli che vengono appunto detti “radiosondaggi“, perchè raccolgono i dati meteo ottenuto via radio dalle sonde aerostatiche.

Volgarmente noto come “pallone sonda”, questo pallone aerostatico consente di trascinare ad alta quota degli strumenti di misura meteorologici, con l’obiettivo di raccogliere ed inviare le misurazioni effettuate alle varie quote dell’atmosfera, dal suolo fino ai 18.000 metri di quota e a volte anche molto di più (il “record” dei lanci da Pratica di Mare spetta a un pallone sonda che ha “resistito” fino ai 39.000 metri altitudine). Il “pallone”, infatti, è gonfiato di gas elio e tende a diventare via via sempre più grande con l’aumentare della quota, fino a esplodere ricadendo al suolo. La sonda meteorologica è agganciata a un paracadute che ne determina una caduta dolce e leggera, per evitare conseguenze su cose o persone eventualmente nella traiettoria di “atterraggio”. Il materiale di sonda, pallone e paracadute sono totalmente biodegradabili, per non inquinare l’ambiente. La trasmissione dei dati meteorologici avviene tramite delle radiosonde, che sono particolari apparecchiature che sfruttano le onde radio per la trasmissione dei dati dal suolo fino alle altissime quote, anche a decine di migliaia di metri di distanza.