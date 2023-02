Il transito mozzafiato della cometa dei Neanderthal su Pentidattilo | FOTO

MeteoWeb

In questi giorni la cometa dei Neanderthal sta catalizzando tutte le attenzioni degli appassionati di astronomia e anche di tanta gente comune che si approccia al fascino dell’universo con interesse e curiosità. In tutt’Italia, come anche nel resto del mondo, gli appassionati di scienza, natura e fotografie stanno letteralmente impazzendo per immortalare la cometa in transito nel punto più vicino alla Terra, e quindi al massimo della sua visibilità.

Tra questi straordinari amanti della scienza e della natura c’è il nostro Massimiliano Pedi che la scorsa notte si è dedicato alla caccia alla cometa dal delizioso borgo fantasma di Pentidattilo, uno dei luoghi più iconici della Calabria, sulle colline del basso jonio reggino. In una località densa di storia, leggenda e suggestione, nel cuore dell’area grecanica della provincia di Reggio Calabria, Massimiliano Pedi è riuscito ad immortalare la cometa alle spalle del borgo storico attendendo il momento più propizio, intorno alle 04:00 della notte.

Straordinaria la bellezza della fotografia, con la cometa molto brillante verso Nord al punto che si vede molto bene nonostante l’inquinamento luminoso prodotto dalle luci di Reggio Calabria e Messina ben visibili nello scatto sull’orizzonte settentrionale rispetto al punto di osservazione. Ancor più straordinario lo zoom sulla cometa nel cielo stellato notturno, realizzato con un obiettivo di 105mm: