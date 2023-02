La cometa dei Neanderthal immortalata dal Gruppo Astrofili Frentani | FOTO

MeteoWeb

La protagonista del cielo di queste settimane è lei: la cometa dei Neanderthal. Questo lontano visitatore spaziale, oggi alla minima distanza dalla Terra, sta attirando l’attenzione di esperti e appassionati di astronomia, impegnati a immortalarlo in tutto il suo splendore. Anche il Gruppo Astrofili Frentani ha catturato in alcune bellissime foto la cometa C/2022 E3 (ZTF), meglio conosciuta come cometa dei Neanderthal

È una foto densa di particolari quella realizzata a Lanciano (Chieti) da Attilio Bruzzone e Antonio Ferretti. “Questa piccola montagna volante larga un chilometro, fatta di ghiaccio e polvere – spiegano gli Astrofili – è un visitatore dal nostro lontano passato: i calcoli orbitali mostrano che visitò i nostri cieli ben 50.000 anni fa. Comete come questa sono la memoria di un Sistema Solare antico. Come l’ululato dei lupi di Jack London nel ‘Richiamo della Foresta’, ci portano il canto dell’infanzia del mondo”.

Il Gruppo Astrofili Frentani è nato nel 1997 con lo scopo di diffondere la cultura scientifica e astronomica e svolgere attività di ricerca. Dalla sua costituzione ha svolto oltre 250 manifestazioni scientifiche in Abruzzo e Molise, alle quali si aggiungono centinaia di ore di attività nelle scuole.