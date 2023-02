Luna e Marte protagonisti delle ultime notti di febbraio

MeteoWeb

Ultima congiunzione nel cielo di febbraio: oggi e domani la Luna si trova nella costellazione del Toro. Il nostro satellite si avvicinerà e supererà il pianeta Marte.

I pianeti e le costellazioni visibili a febbraio

Per quanto riguarda in generale la visibilità dei pianeti del Sistema Solare a febbraio, Mercurio è al momento inosservabile. Venere è visibile nelle prime ore della sera sull’orizzonte occidentale. Marte si può scorgere inizialmente a Sud, poi a Sud/Ovest, e in seguito tramonta dopo mezzanotte. Giove si può ammirare nelle prime ore della sera. Saturno è al momento inosservabile. Urano è visibile (per mezzo di telescopio) la sera a Sud/Ovest. Nettuno è praticamente inosservabile.

In riferimento alle costellazioni, protagoniste indiscusse del cielo di febbraio sono quelle invernali. A Sud brilla incontrastata Orione, e più in alto il Toro, l’Auriga e i Gemelli. A occidente tramontano Ariete e Pesci, a Est scorgiamo il Cancro, tra Gemelli e Leone. A poca distanza possiamo osservare la costellazione della Vergine.

A Nord/Ovest troviamo facilmente Cassiopea e vicino ammiriamo Perseo. Verso Nord/Est osserviamo l’Orsa Maggiore.