Covid, anche Newsweek fa dietrofront: “dal lockdown ai vaccini, noi scienziati abbiamo sbagliato tutto”

Il ricercatore Kevin Bass, MD-PhD della Scuola di Medicina in Texas, ha criticato la gestione della pandemia di Covid negli USA in un editoriale pubblicato su Newsweek, storico settimanale statunitense diffuso in tutto il mondo, che vanta 100 milioni di lettori unici al mese. Nel suo articolo, Bass ha criticato le scelte legate a lockdown, mascherine, vaccini e richiami, ampiamente applicate nel mondo e non solo negli Stati Uniti. Il ricercatore sottolinea di aver appoggiato queste decisioni a suo tempo, ma ammette di essersi sbagliato. “Noi della comunità scientifica ci sbagliavamo. E questo è costato delle vite”, scrive Bass.

“Vedo ora che la comunità scientifica, dal CDC all’OMS, alla FDA e ai loro rappresentanti, ha ripetutamente enfatizzato le evidenze e ha fuorviato il pubblico sulle proprie opinioni e politiche, comprese l’immunità naturale rispetto a quella artificiale, la chiusura delle scuole e la trasmissione della malattia, la diffusione via aerosol, gli obblighi di mascherina e l’efficacia e la sicurezza dei vaccini, soprattutto tra i giovani. Tutti questi sono stati errori scientifici all’epoca, non col senno di poi. Sorprendentemente, alcuni di questi offuscamenti continuano fino ai giorni nostri”, ammette Bass.

Il ricercatore sottolinea “quanto intrinsecamente imperfetto fosse – e continui ad essere – l’approccio generale della comunità scientifica. Era imperfetto in un modo che ne minava l’efficacia e provocava migliaia, se non milioni, di morti prevenibili. Abbiamo creato una politica in base alle nostre preferenze, quindi l’abbiamo giustificata utilizzando i dati. E poi abbiamo dipinto coloro che si opponevano ai nostri sforzi come sbagliati, ignoranti, egoisti e malvagi. Abbiamo reso la scienza uno sport di squadra e, così facendo, l’abbiamo resa non più scienza. È diventato noi contro di loro, e “loro” hanno risposto nell’unico modo in cui chiunque potrebbe aspettarselo: resistendo”, scrive Bass.

“Abbiamo escluso parti importanti della popolazione dallo sviluppo delle politiche e punito i critici, il che significa che abbiamo distribuito una risposta monolitica in una nazione eccezionalmente diversificata, forgiato una società più divisa che mai ed esacerbato le disparità economiche e sanitarie di lunga data”, continua il ricercatore, sottolineando come anche “forti voci scientifiche” che avevano opinioni diverse sono state censurate. “Quando forti voci scientifiche come i Professori di Stanford di fama mondiale John Ioannidis, Jay Bhattacharya e Scott Atlas, o i Professori dell’Università della California di San Francisco Vinay Prasad e Monica Gandhi, hanno lanciato l’allarme a nome delle comunità vulnerabili, hanno dovuto affrontare una severa censura da parte di folle implacabili di critici e detrattori nella comunità scientifica, spesso non sulla base dei fatti ma esclusivamente sulla base delle differenze di opinione scientifica”, scrive ancora.

Secondo Bass, il disprezzo riposto sui critici della gestione della pandemia “è stato un disastro per la fiducia del pubblico nella risposta alla pandemia. Il nostro approccio ha alienato ampi segmenti della popolazione da quello che avrebbe dovuto essere un progetto collaborativo nazionale”. “Abbiamo creato una politica per le persone senza consultarle. Se i nostri funzionari della sanità pubblica avessero guidato con meno arroganza, il corso della pandemia negli Stati Uniti avrebbe potuto avere un esito molto diverso, con molte meno vite perse. Invece, abbiamo assistito a una massiccia e continua perdita di vite umane in America a causa della sfiducia nei confronti dei vaccini e del sistema sanitario; una massiccia concentrazione della ricchezza da parte di élite già ricche; un aumento dei suicidi e della violenza armata soprattutto tra i poveri; un tasso forti voci scientifiche di depressione e disturbi d’ansia forti voci scientifiche, soprattutto tra i giovani; una catastrofica perdita di risultati scolastici tra i bambini già svantaggiati; e tra i più vulnerabili, una massiccia perdita di fiducia nella sanità, nella scienza, nelle autorità scientifiche e più in generale nei leader politici”, è la critica di Bass.

In conclusione, il ricercatore spiega anche cosa lo ha portato a scrivere questo articolo: “per me è chiaro che per ripristinare la fiducia del pubblico nella scienza, gli scienziati dovrebbero discutere pubblicamente cosa è andato bene e cosa è andato storto durante la pandemia, e dove avremmo potuto fare di meglio. Va bene sbagliare e ammettere dove si è sbagliato e cosa si è imparato. Questa è una parte centrale del modo in cui funziona la scienza. Eppure, temo che molti siano troppo radicati nel pensiero di gruppo – e troppo spaventati per assumersi pubblicamente la responsabilità – per farlo”.