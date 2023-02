MeteoWeb

Diminuiscono gli adolescenti italiani sempre connessi a Internet. A dimostrarlo è la comparazione tra i dati del 2022 (47%) e il 2021 (54%) sui ragazzi che affermano di rimanere sul web per almeno 5 ore al giorno. Dopo l’overdose da digitale che ha caratterizzato il periodo della pandemia, gli adolescenti iniziano a ripensare il proprio rapporto con le nuove tecnologie, a partire dal tempo speso online e dalle finalità d’uso, sempre più costruttive e meno ‘ludiche’.

La ricerca

A evidenziarlo, la tradizionale ricerca condotta da Generazioni Connesse – il Safer Internet Centre Italiano, coordinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – curata da Skuola.net, Università degli Studi di Firenze e Sapienza Università di Roma, in occasione del Safer Internet Day 2023, che quest’anno ha coinvolto 3.488 ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado.

L’uso del digitale in calo: i dati

Il dato più significativo emerso è sicuramente quello legato alla porzione di giornata dedicata alla dimensione digitale. Rispetto alle rilevazioni svolte negli anni precedenti nel medesimo periodo, assistiamo infatti a un’ulteriore diminuzione di coloro che affermano di essere connessi oltre 5 ore al giorno: oggi sono il 47%, contro il 54% rilevato nel 2022 e addirittura il 77% del 2021.

Come evitare di stare troppo online?

Non siamo ancora ai livelli di febbraio 2020, quando gli ‘iperconnessi’ si fermavano alle soglie del 30% del campione, ma appare ormai alle spalle l’era dell’overdose da web che ha caratterizzato lo scorso biennio. Peraltro, ‘come evitare di stare troppo tempo online’ è proprio uno dei tre argomenti principali, insieme alla difesa della propria privacy e alla capacità d’imparare a riconoscere fake news e affini, che gli studenti vorrebbero fossero maggiormente approfonditi a scuola durante i momenti di Educazione digitale.

Il comportamento sui social

Inoltre, come anticipato, sta cambiando anche il modo in cui si interpreta il mezzo Internet. Il comportamento adottato sui social network, ovvero il luogo digitale su cui passa più tempo la Generazione Z (e non solo), ne è l’emblema. Anche per i più giovani le piattaforme, da strumento quasi esclusivamente ‘sociale’, destinato allo svago e alla costruzione di reti e community, stanno diventando sempre più ‘media’.

Sfruttare le potenzialità delle piattaforme online

Ma c’è anche chi va oltre, sfruttando appieno le potenzialità del mezzo social. Quasi la metà degli intervistati (48%) almeno una volta ha scavalcato i classici siti e-commerce comprando prodotti o servizi direttamente da una pagina social (o tramite una console per videogiochi); a circa 1 su 7 (15%) capita spesso e volentieri.

E c’è persino chi sulle piattaforme investe sul proprio futuro: se, complessivamente, quasi 1 su 5 (18%) parallelamente agli studi dice di svolgere anche dei lavoretti extra, tra questi poco meno di un terzo (5%) ha deciso di puntare sul digitale. E, guarda caso, la porzione più consistente si è orientata proprio sui social media, ad esempio creando pagine personali dal carattere anche commerciale o gestendo pagine social di altri. Non solo, oltre la metà (51%) pensa che quella possa tranquillamente diventare un domani un’occupazione a tempo pieno.

Le difficoltà all’orizzonte

In un quadro del genere, ovviamente, non mancano le criticità. Perché se il comportamento online delle nuove generazioni – Zeta e Alpha – sembra essersi evoluto, i rischi sono sempre dietro l’angolo. Ma cambiano forma. Dati alla mano, da qui in avanti lo spauracchio numero uno non sembra più la possibile indigestione da Internet bensì una sorta di ‘dittatura dell’algoritmo’ che condizioni il pensiero e le azioni dei più giovani. Un atteggiamento da rispettare, peccato che spessissimo sia inconsapevole: circa 1 su 2 (48%) non ha la minima idea di come funzionino gli algoritmi che governano la Rete.

Un motivo di preoccupazione quantomai attuale. E che va ben oltre le ben note ‘ bufale’. Legandosi a doppio filo al fenomeno del momento: i software e i servizi, basati sull’intelligenza artificiale (quindi su algoritmi), capaci di generare automaticamente contenuti e, in un certo senso, di ‘pensare’ al posto nostro.

I ritrovati di ultima generazione

Chat GPT e similari sono molto accurati e, per questo, stanno spopolando. Anche tra i giovanissimi. Tra gli intervistati, 2 su 3 li hanno già sperimentati (il 28% lo fa di frequente) per creare testi vari da utilizzare per lo studio o per usi personali.

Nonostante, analogamente a quanto avviene per l’algoritmo dei social, il 45% non ne abbia approfondito il funzionamento e circa 1 su 10 non mostri interesse a farlo neanche in futuro. Altrimenti avrebbero scoperto che il loro livello di affidabilità è ancora limitato, specie laddove l’informazione deve essere precisa. Aprendo, di fatto, un nuovo fronte nella battaglia per garantire benessere e sicurezza online agli utenti del web, soprattutto se si tratta dei più giovani.