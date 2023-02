Europa nella morsa del grande gelo: temperature clamorose ad est, picchi inferiori ai -30°C in Turchia e Romania | DATI

MeteoWeb

L’Europa sta vivendo una settimana di grande gelo soprattutto nei settori orientali del Continente, dove negli ultimi giorni le temperature sono piombate su valori davvero glaciali. Stamattina le temperature sono scese fino a -31,9°C ad Adilcevaz, in Turchia, -29,0°C a Întorsura Buzăului, in Romania, -26,5°C a Blagodarnyj in Russia, -19,5°C a Ivano-Frankivs’K in Ucraina.

Molto freddo anche nelle zone alpine, con -27,5°C a Hintergräppelen, in Svizzera, e -20,4°C a Michael im Lungau, in Austria. I dati più clamorosi in assoluto da un punto di vista climatico, però, sono quelli della Romania dove ieri Întorsura Buzăului ha raggiunto una temperatura di -31,1°C, sfiorando il proprio record di freddo mensile.

Întorsura Buzăului è una cittadina di 7 mila abitanti situata a poco più di 700 metri di altitudine nel distretto di Covasna, nella regione storica della Transilvania. In questi giorni ha circa 30cm di neve al suolo. Le temperature scendono così in basso grazie al mix di inversione termica ed effetto albedo. Era dal 10 gennaio 2017, quindi esattamente 6 anni e 1 mese fa, che la temperatura non scendeva sotto i -30°C in questa località situata nel cuore della Romania