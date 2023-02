Gelo, al Centro/Nord temperature glaciali nell’alba più fredda dell’anno: -12°C in pianura Padana | DATI

MeteoWeb

Quella di stamani per il Centro/Nord Italia è stata l’alba più fredda dell’anno, andando a ritoccare ulteriormente al ribasso i record stagionali segnati nei giorni scorsi. Si conferma, per l’Italia, questa settimana come la più fredda dell’intera stagione invernale, come ampiamente annunciato nelle precedenti previsioni meteo di MeteoWeb.

Le temperature minime sono crollate su valori glaciali in pianura, sia al Nord che nelle valli del Centro e soprattutto in Toscana. Le temperature più basse nel cuore del Piemonte con -12,4°C a Castell’Alfero, -10,6°C a Nizza Monferrato, -10,1°C a San Damiano d’Asti.

Grande freddo anche in Emilia Romagna con -11,1°C a Pianoro, -9,2°C a Vergato, -8,9°C a Roccabianca e Soragna, -8,8°C a Villanova sull’Arda, -8,6°C a Faenza San Biagio e Ciano d’Enza, -8,4°C a Correggio, -8,3°C a San Felice sul Panaro, -8,1°C a Crevalcore, -7,7°C a Molinella, -7,6°C a Sant’Agata sul Santerno, -7,5°C a Conselice.

Al Nord/Est, in Veneto la temperatura è scesa fino a -10,1°C a Gambellara, -9,1°C a Gaiarine, -8,6°C a Breganze, -8,0°C a Vicenza, -7,6°C a Conegliano; in Friuli Venezia Giulia la colonnina di mercurio ha raggiunto -8,9°C a Pradamano, -8,2°C a Gorizia, -7,6°C a Palazzolo dello Stella, -6,9°C a Gradisca d’Isonzo, -6,6°C a Terzo d’Aquileia.

La Regione del Nord meno fredda è stata la Lombardia. Al Centro molto importanti i valori misurati in Toscana, con -10,3°C a Chiusdino, -9,0°C a Bucine, -8,9°C a Gaiole in Chianti, -8,8°C a Pomarance, -8,3°C a Sovicille, -7,7°C a Monteroni d’Arbia, -7,5°C a Monteriggioni, -7,0°C a Lamporecchio, -6,6°C a Poggibonsi.

Le temperature sono scese in modo più significativo nelle zone esposte all’inversione termica grazie alle condizioni di calma di venti e cielo stellato.