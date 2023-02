Freddo polare in Alto Adige, -19°C in Val di Vizze

MeteoWeb

L’ondata di freddo polare non ha risparmiato l’Alto Adige. Questa mattina, nel paesino di San Giacomo in Val di Vizze, a 1.440 metri, si sono registrati -19°C, secondo quanto ha riferito il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Molto freddo anche a Predoi e a Sesto Pusteria dove la colonnina di mercurio è scesa a -18°C. Ai 1.562 metri di Riva di Tures rilevati -16°C, a Corvara in Badia e a Dobbiaco -14°C. Ai 3.328 metri di Cima Beltovo, sopra l’abitato di Solda, la colonnina di mercurio ha segnato -20°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: