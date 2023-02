Meteo, irrompe il gelo e sull’Adriatico si formano le rarissime “Lee wave clouds”: le immagini sono mozzafiato | FOTO

MeteoWeb

In questi giorni, a causa della grande ondata di gelo che si sta verificando in Italia, si è verificato un fenomeno davvero particolare sul mar Adriatico. Si tratta delle cosiddette “lee wave clouds” o anche nuvole lenticolari. Il fenomeno è stato innescato dai forti venti freddi che hanno spinto il “bolide polare” dai Balcani sull’Italia.

Vediamo cosa sono le lee wave clouds con il contributo dell’esperto.

Le “lee wave clouds”

“Le ‘lee wave clouds’, appartenenti alle nubi orografiche“- ha spiegato Giulio Betti, meteorologo e climatologo presso il CNR e il LAMMA di Firenze – “si formano quando moti d’aria stabili (venti di Grecale in questo caso) incontrano ostacoli ortografici che ne causano sollevamento e discesa. Quando la corrente viene sollevata dal rilievo l’umidità contenuta nella massa d’aria condensa e si formano nubi, generalmente poco spesse ma estese in senso orizzontale. Una volta che il flusso ha valicato il rilievo ricade secco e si forma la discontinuità. Questo fenomeno prosegue di rilievo in rilievo e si replica anche in mare aperto per via di una sorta di ‘risonanza’ che mantiene la struttura a onde, denominata “stationary gravity waves”. In altre parole un treno di onde regolari”.