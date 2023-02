Gelo in Grecia e Turchia: neve fin sulle coste, imbiancata anche Istanbul | FOTO 

MeteoWeb

Gelo e neve sono piombati nel Mediterraneo, riportando l’area bruscamente in inverno. Un fronte di alta pressione sull’Europa che si estende dall’Africa nordoccidentale alla Scandinavia, combinato con basse pressioni nell’Europa orientale, ha inviato masse d’aria fredda verso i Balcani e la Grecia. L’Italia si trova ai margini di queste masse d’aria fredda, che comunque hanno provocato un crollo delle temperature sul nostro Paese oggi. I Balcani e la Turchia, invece, sono colpiti in pieno, con intense nevicate e gelo.

Basse temperature, gelo e abbondanti nevicate anche ad Atene oggi, con la neve che in Grecia si è spinta anche fin sulle coste del Mar Egeo, regalando paesaggi incantevoli. I sobborghi settentrionali della capitale greca sono coperti di neve mentre il traffico è stato vietato in diverse strade principali. La maggior parte dei problemi nella Grecia centrale sono registrati nell’Eubea centrale e in particolare nell’area del Monte Dirfys.

Nella prefettura di Magnissia – che comprende Volos, il Monte Pelio e le isole Sporadi – le macchine per la rimozione della neve hanno operato tutta la notte, mentre la neve si è intensificata questa mattina su Pilio e sull’isola di Skopelos. Il vicedirettore regionale Dorothea Kolyndrini ha dichiarato ad ANA-MPA che “le nevicate sono molto abbondanti in tutta la Magnissia” e ha affermato che la regione sta utilizzando 72 macchine per la rimozione della neve sulle strade e spargendo 1.650 tonnellate di sale contro il ghiaccio. “Dalla tangenziale di Volos in su, tutto è coperto di bianco”, ha detto. Volos sta vivendo forti nevicate e temperature di +2°C. La Polizia ha vietato i viaggi senza catene da neve dalla periferia di Volos e in direzione di Portaria e Chania.

La neve è giunta sulle coste nella Penisola Calcidica. “La neve è arrivata fino a Neos Marmaras e Nikiti, ma non è sorto alcun problema”, ha detto il sindaco di Sithonia, Kyparissis Deblas. La neve è caduta a “Pefkohori, Paliouri, Fourka, Kassandra e Siviri, per abbellire il paesaggio“, ha osservato il sindaco di Kassandra, Anastasia Chalkia. Anche la montuosa Halkidiki è coperta di neve.

In Attica, la Polizia stradale ha detto che i conducenti che si muovono nell’intera rete stradale della prefettura devono portare catene da neve o altri dispositivi antineve. Ha anche vietato ai camion pesanti di oltre 3,5 tonnellate di uscire da diverse autostrade. Le autorità hanno anche vietato tali camion anche dalle sezioni della strada statale Atene-Salonicco. Alle navi è stato vietato di salpare dai porti del Pireo, Lavrio e Rafina a causa dei forti venti settentrionali, che in alcune zone dei mari hanno raggiunto i 9 gradi della scala Beaufort.

Nella Macedonia centrale, si registrano forti venti e basse temperature. I Vigili del Fuoco hanno segnalato 30 alberi abbattuti da forti venti nella regione.

Neve anche in Turchia

L’ondata di neve e gelo è iniziata anche in Turchia. Ha iniziato a nevicare a Istanbul, imbiancando i distretti di Beykoz, Çamlıca, Pendik, Çekmeköy e Kartal sul lato anatolico,e Silivri, Beylikdüzü e Çatalca sul lato europeo. La direzione generale della meteorologia ha emesso un avviso con codice giallo per nevicate a Istanbul: si precisa che le precipitazioni aumenteranno dopo le 18.00 di questa sera e pioverà e nevicherà misto a nevischio su tutta la provincia fino al mezzogiorno di lunedì 6 febbraio. Il governatore di Istanbul Ali Yerlikaya ha chiesto ai cittadini di non usare le strade a meno che non sia obbligatorio a partire dalle 17.00 a causa del nevischio e della neve previsti in tutta la città.

La neve scesa su Istanbul ha influenzato anche il traffico aereo. Gli aerei che non sono potuti atterrare all’aeroporto Sabiha Gökçen sono stati dirottati ad Antalya.

L’area continuerà ad essere colpita ancora dal freddo, che nei prossimi due giorni si intensificherà: continuerà ancora a nevicare, quindi, su Grecia e Turchia.