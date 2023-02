Gli insegnanti preferiscono studenti maschi ricchi: pregiudizi versi gli studenti economicamente svantaggiati

MeteoWeb

Maschio e ricco, ecco l’identikit dello studente preferito dai professori. A dirlo, i ricercatori delle università di Tubinga e Maastricht in uno studio pubblicato sulla rivista Gifted Child Quarterly.

Secondo lo studio, gli insegnanti hanno dei pregiudizi nelle valutazioni scolastiche riguardo le ragazze e i bambini che vengono da famiglie economicamente più svantaggiate.

Studenti maschi più dotati o preferiti?

Gli esperti hanno quantificato questo fenomeno: la probabilità di credere che i ragazzi siano più dotati rispetto alle ragazze che lo sono altrettanto è di almeno una volta e mezza maggiore. Inoltre, affermano i ricercatori, è più probabile che gli insegnanti considerino i bambini provenienti da famiglie con un alto livello di istruzione come altamente dotati.

I ricercatori richiamano l’attenzione su un problema sottovalutato, poichè sono gli insegnanti a nominare gli studenti per alcuni programmi di sostegno o di merito e alcuni gruppi sono sistematicamente svantaggiati, indipendentemente dalle loro capacità, motivazione o personalità.

Lo studio

“Gli insegnanti dovrebbero mettere in discussione le loro idee sul talento degli alunni”, afferma Jessika Golle, assistente professore presso l’Hector Research Institute of Education e uno degli autori dello studio. Per scoprire cosa porta effettivamente gli insegnanti a valutare un bambino come dotato, i ricercatori hanno valutato i dati di uno studio a lungo termine nei Paesi Bassi. Per lo studio, sono stati intervistati circa 27.000 studenti di prima media e circa 1.300 insegnanti.

I bambini hanno completato un test che mappava la loro capacità cognitiva generale, oltre a test che mostravano il loro rendimento scolastico, e hanno risposto a un questionario che stabiliva i tratti della loro personalità. Allo stesso tempo, agli insegnanti è stato chiesto di valutare il comportamento del bambino e di rispondere se pensavano che fosse dotato o meno.

Stereotipi di genere

I ricercatori hanno scoperto che gli studenti classificati come dotati mostravano livelli più elevati di capacità cognitive generali e risultati accademici più elevati; avevano una mentalità più aperta ed erano più socievoli degli studenti che non erano classificati come dotati. Inoltre, i bambini giudicati dotati avevano maggiori probabilità di essere più giovani e di sesso maschile e di provenire da famiglie con un alto livello di istruzione rispetto agli altri bambini. “E’ stato anche interessante notare che tra gli studenti con le stesse capacità e motivazione, quelli il cui comportamento era meno gradevole avevano maggiori probabilità di essere classificati come dotati”, afferma Golle.

Ciò rivela lo stereotipo persistente secondo cui le persone dotate sono socialmente imbarazzanti e più difficili da affrontare. “Penso che sia importante che gli insegnanti diventino consapevoli di tali pregiudizi impliciti, altrimenti le ragazze e gli studenti con un basso livello di istruzione saranno sistematicamente svantaggiati”, afferma Trudie Schils dell’Università di Maastricht. “Il ruolo degli insegnanti nel processo di selezione dovrebbe essere messo in discussione perchè, dopotutto, di solito è un insegnante che identifica il bisogno di sostegno di un bambino in una fase iniziale.”