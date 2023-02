Dalla Guinea Equatoriale all’Europa: individuato primo caso sospetto di malattia di Marburg in Spagna

MeteoWeb

La Spagna ha rilevato il suo primo caso sospetto di malattia di Marburg, una malattia infettiva mortale che ha portato alla quarantena di oltre 200 persone nella Guinea Equatoriale: lo hanno confermato oggi le autorità sanitarie della regione spagnola di Valencia.

Un uomo di 34 anni, che era stato recentemente in Guinea Equatoriale, è stato trasferito da un ospedale privato ad un’unità di isolamento presso l’ospedale La Fe di Valencia mentre vengono effettuati i test, hanno precisato le autorità sanitarie regionali. Tre operatori sanitari che stanno curando l’uomo sono stati isolati in via precauzionale.

I risultati dei test per stabilire se il paziente ha il virus dovrebbero essere noti questo fine settimana, ha spiegato un portavoce del Ministero della Salute spagnolo.

Il virus Marburg può avere un tasso di mortalità fino all’88%, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Non ci sono vaccini o trattamenti antivirali approvati per curarla.

Il focolaio in Guinea equatoriale è stato localizzato nel Nord del Paese, nella provincia di Kié-Ntem, al confine con Camerun e Gabon. Il primo caso noto risale all’inizio di gennaio.