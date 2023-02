Il Parlamento Europeo da il via libera alla prima costellazione multiorbitale d’Europa

MeteoWeb

Il Parlamento Europeo ha appoggiato un provvedimento per il dispiegamento di nuovi satelliti dell’Ue per proteggere le comunicazioni dei governi.

Una nuova rete di satelliti per telecomunicazioni europei IRIS² sarà attiva dal 2024, dopo il via libera di oggi. Un budget di 2,4 miliardi di euro consentirà all’Ue di istituire la nuova infrastruttura per la resilienza, l’interconnettività e la sicurezza via satellite (IRIS²).

Prima costellazione satellitare multiorbitale d’Europa

La prima costellazione satellitare multiorbitale d’Europa. I nuovi satelliti forniranno un’infrastruttura di comunicazione sicura per gli organi e le agenzie governative dell’Ue, i servizi di emergenza e le delegazioni europee in tutto il mondo. Il regime garantirà l’autonomia strategica dell’Ue nel campo delle comunicazioni governative sicure, in un contesto in cui le minacce alla sicurezza informatica stanno diventando sempre più importanti, soprattutto dopo la guerra della Russia contro l’Ucraina.

Nei negoziati con i ministri dell’Ue, i deputati si sono assicurati di rafforzare le disposizioni ambientali e la sostenibilità del sistema, prevenendo la proliferazione di detriti spaziali, l’inquinamento luminoso e fornendo una compensazione dell’impronta di carbonio per compensare le emissioni derivanti dal suo funzionamento.