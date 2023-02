Emergenza incendi in Cile, dichiarato lo stato di catastrofe in 3 regioni | FOTO

MeteoWeb

Proseguono da una settimana nel Centro/Sud del Cile le operazioni di spegnimento di numerosi incendi che hanno costretto il governo a dichiarare lo stato di catastrofe in 3 regioni (Ñuble, Bio Bio e La Araucanía): al momento, 180 incendi su 264 sono sotto controllo, secondo quanto ha riferito il Ministro dell’Interno, Carolina Tohá, che ha parlato di un’emergenza ancora in atto, per la quale è impegnata una flotta di 122 aerei.

L’associazione forestale nazionale cilena CONAF ha dichiarato mercoledì che l’area interessata dagli incendi si è estesa a oltre 300mila ettari.

Le autorità hanno riferito che circa 2.180 persone sono rimaste ferite e 1.180 case sono state distrutte, con la maggior parte dei morti e dei danni nelle regioni centro-meridionali di Biobio, Araucania e Ñuble.