MeteoWeb

A Palermo i vigili del fuoco sono impegnati dalla scorsa notte a causa di diversi incendi, sia in città che in provincia. I roghi sono divampati a Trabia, Scillato, Castelbuono, Termini Imerese, a Cefalù in contrada Ferla e ad Altofonte.

Sia nel capoluogo che in provincia le fiamme sono state tenute sotto controllo e non hanno interessato abitazioni o aziende.