Grave incidente in Ohio, esplosione in fabbrica: diversi feriti per pioggia di metallo fuso | VIDEO

Almeno 14 persone sono rimaste ferite, per lo più con ustioni, a causa di una pioggia di metallo fuso causata da un incidente in una fonderia nei pressi di Cleveland, in Ohio. Secondo i vigili del fuoco di Oakwood, almeno uno dei feriti sarebbe in gravi condizioni, mentre una persona è stata estratta dalle macerie dopo un’esplosione, avvenuta presso l’impianto dell’azienda Schumann & Co., a Bedford.

La deflagrazione, di origine sconosciuta, ha sparso metallo fuso e detriti sugli edifici vicini e ha generato una nube di fumo visibile per diversi km intorno all’impianto. L’azienda produce leghe in ottone e bronzo.

Secondo testimoni citati da Reuters, le esplosioni sarebbero state almeno 2 in successione. La fabbrica si trova a circa 110 km a Nord/Ovest di East Palestine, dove il 3 febbraio scorso è deragliato un treno con un carico di prodotti chimici, che ha provocato una nube tossica.