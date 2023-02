Olanda: in aumento la mortalità dei gabbiani a causa dell’influenza aviaria

MeteoWeb

Il Dutch Wildlife Health Centre ha segnalato un aumento dei decessi di gabbiani a causa dell’influenza aviaria in Olanda. Attualmente, la presenza del virus è stata confermata in 5 esemplari, ma sono in corso test su altri animali.

Ora si teme che con l’inizio della primavera, quando gli uccelli tendono a formare colonie, la concentrazione di molti uccelli nella stessa area possa facilitare la diffusione del virus.

L’andamento dell’influenza aviaria per i gabbiani comuni in diverse nazioni europee

“Al momento – metà febbraio 2023 – ci sono segnali che l’influenza aviaria ad alta patogenicità stia portando a un aumento della mortalità tra i gabbiani comuni in Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi. Vorremmo invitare tutti a prestare attenzione e a segnalare eventuali ritrovamenti di gabbiani comuni malati o morti», scrive l’istituto in una nota.

Gli ultimi ritrovamenti riguardano gabbiani dalla testa nera; i cinque esemplari positivi al virus A/H5N1 sono stati rinvenuti in diverse aree del Paese, soprattutto nell’Olanda Meridionale.