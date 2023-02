Ingenuity completa il 43° volo su Marte, il più lungo in 10 mesi

MeteoWeb

Ingenuity ha volato ancora una volta giovedì 16 febbraio, percorrendo più terreno su Marte di quanto abbia fatto durante una singola missione in quasi un anno. Il volo è stato il 43° in totale per il velivolo da 1,8 kg, che è atterrato su cratere Jezero con il rover Perseverance nel febbraio 2021.

L’ultimo viaggio ha coperto 390 metri, secondo il registro di volo di Ingenuity. Il piccolo elicottero non volava così lontano dal 29 aprile 2022, quando ha percorso 418 metri sulla superficie di Jezero.

La missione del 29 aprile non ha stabilito un record però: il volo più lungo di Ingenuity è avvenuto 3 settimane prima, l’8 aprile, quando il piccolo velivolo ha percorso 710 metri.

I voli di Ingenuity

Durante i suoi 43 voli su Marte fino ad oggi, Ingenuity ha viaggiato per quasi 9 km. È abbastanza impressionante per una dimostrazione tecnologica che originariamente avrebbe dovuto volare solo 5 volte sul Pianeta Rosso.

Ingenuity è passato dalla missione originale a quella estesa molto tempo fa. Il piccolo elicottero ora funge da scout per Perseverance, che è alla ricerca di segni di vita passata su Marte e raccoglie campioni per il futuro ritorno sulla Terra.

Jezero è un ottimo posto per fare questo lavoro: il cratere largo 45 km ha ospitato un grande lago e un delta fluviale miliardi di anni fa.