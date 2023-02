Inquinamento e fenomeni meteo estremi minano la salute mentale

MeteoWeb

L’incidenza dei problemi di salute mentale della popolazione nelle città dei Paesi in via di sviluppo possono avere una connessione con gli alti livelli di inquinamento atmosferico. Tuttavia, studi empirici su larga scala a livello nazionale che esaminano questa tematica sono rari. In uno studio pubblicato su Nature, viene esaminato l’andamento della mentale degli abitanti delle aree urbane in relazione alle ricerche effettuate nel motore di ricerca più utilizzato in Cina, Baidu.

I dati di questa ricerca sottolineano come l’inquinamento atmosferico sia una delle cause principali della salute mentale delle persone che abitano nelle aree urbane, e che questo dato aumenta esponenzialmente con la durata di esposizione all’inquinamento atmosferico. Il target preso in considerazione è eterogeneo, ma sono gli uomini, le persone di mezza età e le persone sposate, le più vulnerabili all’inquinamento atmosferico sulla salute mentale. I risultati dimostrano anche che gli effetti cumulativi dell’inquinamento atmosferico sulla salute mentale è minore per le persone che vivono in città con più alto prodotto interno lordo pro capite, più risorse sanitarie, parchi e aree verdi e più impianti sportivi. Infine, si stima che il numero di persone che soffrono di problemi di salute mentale in Cina hanno avuto recentemente, in concomitanza con un aumento dell’inquinamento dell’aria, un incremento di 1,15 milioni nell’ultimo anno. Questi dati quantitativi evidenziano pertanto i benefici della riduzione dell’inquinamento atmosferico per promuovere il benessere e, di conseguenza, la salute mentale.

Il rapido sviluppo economico in Cina è stato accompagnato da un

miglioramento del tenore di vita materiale, contemporaneamente a un peggioramento della salute mentale, soprattutto per gli abitanti delle città caratterizzate da un maggiore inquinamento. Secondo la stima dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il numero delle persone che soffrono di depressione ha raggiunto i 54,8 milioni in Cina (circa il 4,2% della popolazione cinese) nel 2015, e questo numero ha la tendenza ad aumentare nelle proiezioni future. I disturbi mentali implicano un peggioramento della salute della persona in generale e implicano una minore produttività, rappresentando ~ 3,1–7,3% dell’incidenza dei danni legati alla disabilità nel solo anno 2015.

Notevoli cambiamenti nel tessuto sociale, nei sistemi economici e fisici che hanno caratterizzato la Cina negli ultimi decenni sono importanti fattori che portano a un’incidenza maggiore dei rischi dei disturbi mentali. L’ inquinamento atmosferico, la principale sfida ambientale per la Cina, che è anche un notevole sottoprodotto dell’industrializzazione della Cina, rischia di esacerbare i fattori di rischio legata ai disordini mentali.

Recentemente, alcuni studi empirici di Zhang et al. hanno evidenziato che gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute mentale degli intervistati sono aumentati nell’ultimo anno. Mentre Xue et al. e Yang et al. in seguito a studi condotti da Newbury et al. e Bakolis et al. hanno esaminato l’associazione tra inquinamento atmosferico e salute mentale in seguito ad un’indagine condotta sulla popolazione del Regno Unito, in merito all’incidenza delle psicosi in età adolescenziale. Alcuni ricercatori hanno analizzato il decorso dei ricoveri ospedalieri correlati alla depressione per esplorare l’impatto dell’inquinamento sulla salute mentale.

Non è chiaro se questi risultati valgono per tutto il tessuto urbano cinese, considerando le grandi disparità economiche tra le diverse città in Cina. Ad esempio, un effetto notevolmente negativo della concentrazione di particolato fine (PM2.5) sulla salute mentale

è stata studiata da Shijiazhuang in diverse aree urbane della Cina, ad esclusione di Pechino. Prendendo in considerazione i dati di ricerca condotti dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019 in 252 città della Cina, per stimare l’impatto a breve termine e l’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico sulla salute mentale degli abitanti delle città nelle aree urbane caratterizzate da un forte inquinamento ambientale. Tenendo conto delle query di ricerca quotidiane di tutti gli utenti sul più grande motore di ricerca in Cina, Baidu, che ci permette di ottenere query relative all’ interesse sulla salute mentale in tempo reale.

Le ricerche fatte nel motore di ricerca forniscono ampie informazioni sugli interessi, le preoccupazioni e i comportamenti della popolazione complessiva e rappresentano una fonte preziosa di informazioni sulla salute degli utenti. Queste query ci consentono di sfruttare il

vantaggi dei big data per quantificare l’impatto dell’inquinamento atmosferico su tutta la popolazione e valutare il numero di persone colpite da problemi psichici. Queste ricerche possono essere confrontati con le ricerche scientifiche condotte con un approccio più convenzionale.Per filtrare in modo opportuno questi dati, i ricercatori hanno selezionato un gruppo di parole chiave utilizzate per catturare due comuni problemi di salute mentale: la depressione e l’ansia (per un totale di 360 milioni di query geolocalizzate relative alla salute mentale).

E’ da considerare che maggiore è il numero delle query di ricerca “sensibili” alla tematica della salute mentale correlata con l’argomento dell’inquinamento dell’aria pro-capite, più si tratterà di una persona caratterizzata da episodi di ansia o di depressione.

Questo studio risponde a tre domande di ricerca: (1)l’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico ha effetti diversi sulla salute mentale dei cittadini cinesi? (2) Come l’inquinamento dell’aria ha una forte incidenza sulla salute mentale delle persone, (3) l’inquinamento incide in modo diseguale sulla salute mentale delle persone, a seconda della loro appartenenza alla popolazione di quella città?

Le query di ricerca inerenti la salute mentale usate su larga scala ci consentono di indagare se l’impatto sulla salute mentale varia in base alle diverse caratteristiche demografiche (ad esempio sesso, matrimonio ed età) e alle caratteristiche socio-economiche (ad esempio, sviluppo economico, risorse sanitarie e condizioni di vita). Non per ultimo, sono state calcolate quante persone soffrono di problemi di salute mentale, e questi problemi possono essere correlati all’inquinamento atmosferico. Questa stima può mettere in risalto i rischi e le perdite poste dall’inquinamento atmosferico per le persone che soffrono di salute mentale in tutto il territorio della Cina.

Risultati

Sono stati presi in analisi casi di query di ricerca correlati alla salute mentale anche sul sito cinese Haodf (Haodf.com), una delle principali piattaforme di assistenza sanitaria online in Cina, per verificare se i le query di ricerca sono legate alla salute mentale delle persone in una determinata area. Sono stati messi in seguito in relazione i dati delle query su Baidu e query su Haodf (studio di Spearman). Per approfondire lo studio è studiato il numero di utenti che hanno cercato su entrambe le piattaforme questa query: “esposizione a breve termine all’inquinamento atmosferico”. Secondo le statistiche di questo studio, ogni utente su Baidu ha cercato informazioni della salute mentale 7,8 volte in media, e il rapporto medio delle query individuate è stata calcolata il 46,41% durante il nostro periodo campione. Pertanto, si parla di un aumento di circa 0,398 milioni di persone in più che hanno problemi di salute mentale, legati alla loro esposizione all’inquinamento atmosferico nel periodo campione rispetto all’anno precedente. Vale la pena notare che il vero valore dovrebbe essere nettamente superiore a questa stima, perché non tutte le persone cercano intenzionalmente informazioni, relativamente alla loro salute mentale attraverso il motore di ricerca.

Oltre all’inquinamento atmosferico, anche le condizioni meteorologiche estreme potrebbero influire sulla salute mentale delle persone. Di conseguenza, abbiamo confrontato l’impatto dell’inquinamento atmosferico con quello di una tempesta estrema, il tifone Lekima, che ha avuto una notevole influenza in Cina nel 2019, per aiutarci a capire l’effetto sulla popolazione media. L’impatto dell’inquinamento atmosferico sui problemi di salute mentale

era inferiore a quello del tifone Lekima. Tuttavia, in Cina si verifica più frequentemente il fenomeno dell’inquinamento atmosferico rispetto alla reale incidenza di tempeste estreme. Ad esempio, il 53,0% delle concentrazioni giornaliere di PM2,5 nelle città cinesi ha superato il limite dell’OMS nel periodo di campionamento. A tal proposito, si pensi inoltre alla congestione del traffico che può incidere sull’inquinamento atmosferico di una città ed esacerbare le emozioni delle persone.