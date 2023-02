Kolkata, una delle più grandi città dell’India, vista dallo Spazio | FOTO

Kolkata, precedentemente conosciuta come Calcutta, è presentata in questa immagine ottica acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2.

Il Parco Nazionaledi Sundarban è visibile in verde scuro nell’angolo in basso a destra. Questa riserva nazionale protetta, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, è la ‘patria’ delle Tigri del Bengala e ospita una vasta foresta di mangrovie.

La città sorge sul fiume Hooghly, che può essere visto scorrere attraverso la città. Le diverse tonalità di marrone e blu presenti nell’acqua sono probabilmente dovute all’alta concentrazione di sedimenti. Si possono osservare anche vasti campi agricoli e acquacolture, comprese risaie e vasche per pesci, che si distinguono per le loro forme rettangolari e la presenza di acqua, in particolare sul lato destro dell’immagine.

Copernicus Sentinel-2 è una missione a due satelliti progettata per mappare le differenze nella copertura del suolo per comprendere il paesaggio terrestre, nonché per monitorarne i cambiamenti nel tempo. In considerazione della continua espansione delle città, Sentinel-2 può anche essere utilizzato per migliorare la pianificazione urbana e rurale.