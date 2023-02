Lanciata navicella Soyuz “di salvataggio” verso la Stazione Spaziale | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

“Soccorsi” in arrivo per 3 astronauti il cui rientro attualmente dipende da un veicolo spaziale danneggiato attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale. La navicella spaziale russa Soyuz sostitutiva, indicata come MS-23, è in viaggio verso la ISS: sarà il mezzo di rientro per i cosmonauti Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin e per l’astronauta della NASA Frank Rubio. Il lancio è avvenuto in modo impeccabile dal cosmodromo di Baikonur, gestito dalla Russia, alle 01:24 ora italiana

“Ascesa nominale in orbita per la Soyuz MS-23,” ha confermato il portavoce della NASA Rob Navias commentando il lancio. “Un viaggio perfetto in orbita per il veicolo che porterà a casa Frank Rubio, Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin entro la fine dell’anno“.

Lanciata la navicella sostitutiva Soyuz MS-23

La Soyuz MS-23 dovrebbe attraccare con la ISS lunedì notte ora italiana, rappresentando finalmente per i suddetti 3 membri dell’equipaggio una “scialuppa di salvataggio” perfettamente funzionante per la prima volta in 2 mesi, a seguito di una perdita di refrigerante rilevata a dicembre sulla Soyuz MS-22, il mezzo di partenza e rientro a loro destinato. L’attracco è previsto alle 02:01 ora italiana di domenica.

Invece di persone, al momento la navicella trasporta 945 libbre di provviste e un orsacchiotto che funge da indicatore di assenza di gravità.

Il lancio e l’attracco della Soyuz hanno luogo in una periodo molto intenso per le attività della ISS: la capsula Crew Dragon di SpaceX (missione Crew-6) dovrebbe essere lanciata con 4 astronauti lunedì 27 febbraio con attracco circa 24 ore dopo.

La perdita sulla Soyuz MS-22 e i gli intoppi

I problemi per il trio che ha viaggiato a bordo della Soyuz MS-22 sono iniziati il ​​14 dicembre, dopo che la capsula ha subito una perdita di refrigerante. Sebbene l’incidente non abbia rappresentato un pericolo per la ISS o le sue attività, l’agenzia spaziale federale russa Roscosmos ha stabilito che era necessaria una nuova Soyuz per sostituire MS-22. Secondo i funzionari russi, sarebbe stato l’impatto di un micrometeoroide a causare la falla.

La programmazione del lancio della Soyuz sostitutiva ha incontrato parecchi intoppi. Inizialmente, la Soyuz MS-23 doveva effettuare una normale missione di rotazione dell’equipaggio in tarda primavera. Roscosmos ha anticipato la partenza al 19 febbraio e ha deciso di lanciare la capsula senza equipaggio, per fornire 3 posti per l’equipaggio della Soyuz MS-22 rimasto bloccato.

Nel frattempo, era stata prevista una procedura per riportare a casa l’equipaggio in caso di emergenza: 2 cosmonauti avrebbero potuto usare MS-22, ha riferito in precedenza Roscosmos, poiché 2 membri dell’equipaggio avrebbero determinato un surriscaldamento del veicolo minore rispetto a 3. Rubio avrebbe utilizzato un posto extra sulla capsula SpaceX della missione Crew-5, già attraccata, unendosi ad altri 4 astronauti in caso di necessità di abbandono della ISS.

Il programma del lancio della Soyuz MS-23 è stato però modificato a seguito della perdita di refrigerante del cargo Progress-82, avvenuta l’11 febbraio. Nuove immagini di Progress dopo l’undocking programmato il 18 febbraio, tuttavia, hanno consentito a Roscosmos di anticipare la data di lancio della Soyuz al 24 febbraio.

Missione di lunga durata per Rubio, Prokopyev e Petelin

Le due perdite di refrigerante, hanno stabilito i funzionari di Roscosmos, non erano correlate e sono state causate da impatti di micrometeoroidi separati su ciascun veicolo spaziale. Tuttavia, le modifiche del programma hanno causato un grande cambiamento nelle attività della ISS: i 3 membri dell’equipaggio della Soyuz MS-22/MS-23 raddoppieranno il loro tempo nello Spazio, rimanendo sul laboratorio orbitante per circa un anno, fino a settembre 2023.

Il tempo extra nello Spazio consentirà a Roscosmos di lanciare un’altra Soyuz, questa volta con equipaggio, per “dare il cambio” al trio di membri dell’equipaggio dell’Expedition 69. La Soyuz MS-24 con equipaggio verrà probabilmente lanciata a settembre, secondo SpaceflightNow.