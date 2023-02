Inquietanti luci verdi brillanti avvistate nei cieli delle Hawaii | VIDEO

MeteoWeb

Una telecamera collegata a un telescopio sulla vetta più alta delle Hawaii ha recentemente catturato immagini di una serie di inquietanti linee verdi brillanti che attraversano il cielo notturno per poco più di un secondo. Secondo gli esperti l’inaspettato spettacolo di luci è il risultato di una rapida emissione laser puntata verso la Terra da un veicolo spaziale della NASA.

Le linee laser sono apparse il 28 gennaio, stagliandosi nel cielo una ad una in poco più di un secondo. Un filmato è stato catturato dalla Subaru-Asahi Star Camera – di proprietà dell’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone (NAOJ) e dell’agenzia di stampa giapponese Asahi Shimbun – collegata al telescopio Subaru in cima al Mauna Kea, un vulcano dormiente a Big Island.

Linee verdi brillanti appaiono nei cieli delle Hawaii

Le immagini in time-lapse dei laser hanno evocato tra gli internauti le linee di codice verde che scendono verticalmente sugli schermi dei computer nei film di Matrix.

I laser sono stati emessi da un dispositivo a bordo del satellite ICESat-2 della NASA, hanno spiegato i rappresentanti di NAOJ.

ICESat-2 monitora i cambiamenti nella criosfera – la parte della Terra coperta da precipitazioni solide tra cui neve, ghiaccio marino, fiumi e laghi glaciali, iceberg, ghiacciai, calotte glaciali, piattaforme di ghiaccio e permafrost – e copertura nuvolosa. Per fare ciò, il satellite utilizza un altimetro (uno strumento che misura l’altitudine) che emette laser luminosi verso la superficie terrestre, e poi misura quanto tempo impiega quel laser a rimbalzare sulla parabola del satellite. L’altimetro a bordo di ICESat-2, noto come Advanced Topographic Laser Altimeter System (ATLAS), è uno dei più potenti mai realizzati: è in grado di emettere 10mila impulsi laser al secondo, il che consente al dispositivo di raccogliere misurazioni ogni 70 cm.

Le eteree linee verdi che appaiono nel video sono il risultato di alcuni di questi impulsi laser, ognuno dei quali è composto da circa 20 trilioni di fotoni, allineati esattamente con l’obiettivo della fotocamera.

Posizione perfetta

Lo spettacolo di luci laser non è l’unico evento insolito catturato dalla Subaru-Asahi Star Camera nell’ultimo mese.

Il 18 gennaio un “vortice” di luce stranamente a forma di galassia a spirale è apparso brevemente sopra Mauna Kea. Gli esperti in seguito hanno scoperto che la spirale luminosa era il risultato della luce solare che brillava attraverso una nube di carburante per razzi che è stata espulsa da un razzo SpaceX, poco dopo aver dispiegato un satellite GPS militare.

La vetta del Mauna Kea si trova a 4.207 metri sul livello del mare, il che lo rende il punto più alto delle Hawaii. Grazie alla sua elevata altitudine, la Subaru-Asahi Star Camera ha una visione quasi ininterrotta del cosmo. Di conseguenza, si trova in una posizione privilegiata per rilevare fenomeni visivi insoliti nel cielo notturno.