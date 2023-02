Forte maltempo in Australia, violenti temporali colpiscono Sydney: “una carneficina” | FOTO

MeteoWeb

Maltempo, danni e disagi in Australia: Sydney è stata colpita da una violenta tempesta nelle scorse ore, con forti venti che hanno sferzato migliaia di case e causato il caos in tutta la città. Sono state registrate forti piogge, raffiche fino a 100 km/h e fulmini.

Hornsby, nella parte settentrionale della costa settentrionale di Sydney, è stata colpita più duramente da una supercella.

Circa 40mila case in tutta Sydney e fino a Newcastle, Central Coast e Hunter sono rimaste senza elettricità a causa di diversi rami caduti sulle linee elettriche.

Il sovrintendente dell’Fire and Rescue NSW (FRNSW) Adam Dewberry ha detto che sabato sera c’è stata “una totale carneficina in tutta la città“. “Ci sono stati un mucchio di incidenti, dozzine e dozzine, alberi sulle case, inondazioni, numerosi cavi abbattuti e tetti divelti in tutta Sydney,” ha affermato.