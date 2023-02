Maltempo, la bora riporta l’inverno al Nord. Ciclone in rotta verso la Sardegna: le previsioni meteo

MeteoWeb

E’ tornato a ruggire l’inverno, come ampiamente previsto nei giorni scorsi, questa mattina sul Nord Italia. In pieno giorno, infatti, abbiamo appena +2°C a Torino, +3°C a Bologna, +4°C a Firenze, tutti valori di oltre 10-15°C inferiori rispetto a quelli dello stesso oragio dei giorni scorsi. A determinare questo brusco calo termico è un’impetuosa bora che soffia molto forte su tutto il settentrione: ha già raggiunto raffiche di 101km/h a Trieste, 100km/h a Voghera, 87km/h a Isola Sant’Antonio, 85km/h a Correggio, 81km/h a Corniolo, 79km/h a Livorno e Porto Viro, 78km/h a Castellanza, 74km/h a Venezia, 73km/h a Casale Monferrato, 71km/h ad Alessandria, 68km/h a Modena, 66km/h a Portovenere, 63km/h a Pistoia, 60km/h a Pavia, 57km/h a Padova e Bologna, 56km/h a Castagneto Po, 52km/h a Brescia, 49km/h a La Spezia, 48km/h a Mantova, 45km/h a Milano, 44km/h a Firenze.

Oltre a freddo e forte vento, sono in atto anche intense e diffuse precipitazioni. Fino al momento sono caduti 18mm di pioggia a Bologna, 20mm a Viterbo, 25mm a Firenze, 29mm ad Arezzo, 31mm a Cesena, 32mm ad Ancona. La neve è tornata a cadere copiosa sui rilievi fino a quote molto basse, anche in collina, sfiorando la pianura in Emilia Romagna e in Piemonte. Nelle prossime ore le temperature diminuiranno ulteriormente e la neve potrebbe raggiungere anche il piano tra Piemonte ed Emilia.

Al Centro/Sud, invece, il clima è ancora mite nonostante la nuvolosità diffusa. Abbiamo +18°C a Catania, Bari, Lecce e Termoli ma è impressionante lo sbalzo termico sul Centro Italia, dove abbiamo +13°C a Roma, +12°C a Pescara, +10°C a Viterbo e addirittura +9°C a L’Aquila nel cuore dell’Appennino, mentre a pochi chilometri di distanza fa freddo con +6°C a Perugia e Ancona, +5°C a Siena, +4°C ad Arezzo e Montepulciano.

Nelle prossime ore, seppur in modo lento e graduale, il freddo si estenderà anche al Centro/Sud, ma non subito. Il ciclone nato dai contrasti termici per il ritorno del freddo nel Mediterraneo, infatti, si sposterà nelle prossime ore sul mar di Sardegna (vedi mappe a corredo dell’articolo, per domani sera), determinando un ulteriore richiamo caldo al Sud che manterrà il clima mite anche domani almeno nelle zone joniche, ma poi tra Martedì sera e soprattutto Mercoledì 1 Marzo il freddo si estenderà anche al Centro/Sud con maltempo diffuso e abbondanti nevicate sui rilievi nelle zone interne dell’Appennino, anche a bassa quota tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: