Maltempo in Brasile: piogge torrenziali tra Rio de Janeiro e San Paolo, 3 morti

Piogge torrenziali hanno investito gli Stati di Rio de Janeiro e San Paolo, nel Sud/Est del Brasile: 3 persone sono morte e una risulta dispersa. Tra le vittime anche una bambina di 2 anni, rimasta intrappolata sotto le macerie di una casa travolta da una frana di pietre e fango ad Alto da Boa Vista, nella zona settentrionale di Rio. A Saquarema, nell’entroterra dello Stato di Rio, un uomo ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava sul tetto di un’abitazione.

A causa di un nuovo peggioramento in arrivo, la Protezione civile ha reso noto che sono ancora in vigore le allerte per allagamenti e frane nelle colline della metropoli di Rio e nella regione montuosa dell’entroterra dello Stato.

A San Paolo le strade sono completamente sott’acqua. A Osasco, nell’area metropolitana di San Paolo, è stato rinvenuto il cadavere di un 24enne, mentre si cerca il corpo una persona travolta dalle acque nel quartiere di Parque Sao Lucas.