Maltempo e gelo in Calabria: neve e temperature in picchiata, -13°C in Sila | DATI

Neve e e gelo in Calabria. Le principali località di montagna sono imbiancate dalla neve mentre la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero. Si segnalano, in particolare i -12,6°C di Monte Botte Donato (1.929 metri sul livello del mare), la vetta più alta della Sila, a Monte Curcio, sempre in Sila, rilevati -11,7°C, a Camigliatello, sul Pollino, -7,6°C, a Gambarie in Aspromonte (1.310 metri di altitudine) -6,1°C, a Serra San Bruno, nel Vibonese, a soli 870 metri di altitudine, ben -6,9°C.

Segnalate forti raffiche di tramontana con alberi sradicati e rami finiti sulla carreggiata. Nel Crotonese i fiocchi di neve hanno fatto la loro comparsa anche su molti centri dell’interno mentre sono state imbiancate le spiagge della città di Crotone e si Isola Capo Rizzuto. A Catanzaro, nei quartieri della zona Nord, -1°C con fiocchi sparsi. A Reggio Calabria, nella giornata di ieri, è stato chiuso al traffico veicolare e pedonale per il forte vento il Lungomare Falcomatà.

Forte vento di tramontana e gelo nella Sibaritide, soprattutto tra il basso Ionio e la Sila greca. Nel territorio di Corigliano Rossano si sono registrate raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 40 nodi, provocando disagi e danni soprattutto sul litorale. In località Fabbrica – Fossa, nell’area urbana di Rossano, i vigili del fuoco sono intervenuti per la caduta di un pino marittimo secolare alto più di 10 metri.

