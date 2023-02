Maltempo Catania: crolla parte del cimitero di Mineo

MeteoWeb

Allagamenti, case isolate, collegamenti con le isole minori in tilt e scuole chiuse anche oggi a Catania, Siracusa e Ragusa. La Sicilia sudorientale è in ginocchio a causa del Ciclone di Malta.

Nel Catanese è stata segnalata una grave situazione al cimitero del Comune di Mineo: a causa delle abbondanti piogge si è verificato un crollo a valle, come documenta l’immagine a corredo dell’articolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: