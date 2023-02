Sicilia travolta dal Ciclone di Malta: danni gravissimi a Pantelleria, a Comiso esonda il fiume Ippari | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Ciclone di Malta continua ad assediare la Sicilia, provocando danni e disagi. Nubifragi, forte vento e nevicate stanno flagellando tutta l’isola, con criticità maggiori nella Sicilia orientale. Centinaia gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti e frane.

Vento fortissimo sta spazzando da ieri Catania, dove continua a piovere. I pompieri hanno eseguito per danni causati dall’acqua, dissesti statici, alberi e pali pericolanti. Soccorse 4 persone bloccate in auto. Il vento nella notte ha bloccato l’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, con voli dirottati e cancellati e fortissimi ritardi.

Sempre a Catania, a seguito del nuovo bollettino diffuso della Protezione Civile Regionale, con previsione della persistenza di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale e forti venti di burrasca, il commissario straordinario del comune di Catania, Piero Mattei, ha disposto anche per l’intera giornata di oggi la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, con l’interdizione all’accesso nei cimiteri comunali, nel giardino Bellini e in tutti i parchi Comunali. L’amministrazione comunale raccomanda di “limitare l’uso dell’auto e dei ciclomotori e di prestare particolare attenzione nei tratti stradali del centro storico coincidenti con il percorso delle festivita’ agatine, anche a causa del potenziale rischio cera su sedime bagnato“.

Scuole chiuse anche nel Ragusano dove i sindaci di 12 comuni hanno esteso le chiusure anche agli impianti sportivi pubblici alle ville comunali e ai cimiteri invitando la cittadinanza ad evitare spostamenti. Dal primo cittadino di Ragusa, Giuseppe Cassì, l’invito ad abbandonare le abitazioni, se precarie, e se a ridosso di fiumi o torrenti oppure in prossimità “di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi“.

A Comiso sta esondando il fiume Ippari.

Un Ficus macrophylla, enorme albero con radici aeree, è crollato a Palermo all’angolo tra viale delle Magnolie e Viale Piemonte: ha completamente ostruito la sede stradale.

Le squadre della Protezione civile di Siracusa sono al lavoro in contrada Mottava, nella zona Nord della città, per trarre in salvo circa 20 persone, isolate a causa degli allagamenti. Nel corso della serata di ieri, la Protezione civile ed i vigili del fuoco hanno soccorso decine di automobilisti rimasti in panne con le proprie auto. “Una situazione drammatica alla quale stiamo cercando di fronteggiare con tutti i mezzi a nostra disposizione. Rilanciamo l’appello ad evitare gli spostamenti a causa del pericolo legato all’intensità degli eventi atmosferici,” ha affermato l’assessore alla Protezione civile Enzo Pantano.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, a causa dell’allerta rossa, ha prorogato l’ordinanza di chiusura di scuole ed asili, mercati, degli impianti sportivi, dei parchi, tra cui l’area archeologica della Neapolis ed il Castello Maniace. Anche gli altri sindaci del Siracusano hanno deciso di chiudere le scuole per il secondo giorno.

Il maltempo ha causato problemi anche a Pantelleria. Una mareggiata ha investito la Cala Gadir: le onde hanno provocato ingenti danni a barche, gommoni e motori che sono stati distrutti e trascinati dall’acqua. Persiste il vento e la pioggia battente e le temperature restano basse.

L’arcipelago delle Eolie è isolato da due giorni: vento e mare in tempesta non consentono alcun tipo di collegamento. Situazione critica ad Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli e nella frazione di Ginostra. I marosi, in aumento rispetto a ieri, stanno causando danni alle strutture portuali e ai litorali. L’isola di Lipari è stata la più colpita: nel porto di Sottomonastero, il mare in tempesta ha divelto una parte dell’arredo portuale. Nel borgo di Marina Corta, sotto l’azione della mareggiata, è crollato una porzione del rivestimento in pietra del muraglione del molo. Nel quartiere di Canneto le onde si sono spinte in prossimità delle abitazioni e dei locali sul lungomare. Danni agli approdi di Vulcano e Stromboli.

La Protezione civile regionale rende noto che persiste una forte perturbazione nella Sicilia sud orientale (in particolare nelle province di Ragusa, Siracusa e Caltanissetta). “Grandi quantitativi di pioggia in particolare sul versante orientale degli iblei (Noto oltre 300 mm in 24 ore). A fronte delle grandi quantità si registrano danni lievi perché la pioggia è caduta regolarmente senza picchi di intensità. Danni da forte vento con caduta alberature e cavi elettrici e isolati black out – spiega in una nota la Protezione civile – ampio black out da Catania alla provincia di Messina sud per un guasto alla rete di alta tensione Terna. Forti mareggiate si stanno verificando sulla costa jonica messinese con danni ai lungomari. Viabilità zone montane critica per neve e ghiaccio ma sotto controllo con pronti intervento mezzi. La situazione sull’Etna è più particolare per criticità ai mezzi spazzamento. Danni alla viabilità per smottamenti vari. Esondazioni probabili fiumi Piana Catania (Gornalunga), allagamenti causati da straripamenti Anapo in Siracusa. Nelle zone di allerta rossa, nelle province Ragusa, Siracusa, Catania sud e Etna la Protezione si raccomanda non circolare su strada se non per motivi di necessità, urgenza e indifferibilità“.

