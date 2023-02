Maltempo, Sicilia devastata dal Ciclone: vento da uragano e piogge alluvionali, situazione drammatica | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Ciclone di Malta sta flagellando il Sud Italia e, in queste ore, in modo particolare la Sicilia: la situazione è drammatica nel Sud/Est dell’isola letteralmente spazzato via dalla tempesta. Il vento ha raggiunto velocità pazzesche: 100km/h a Catania Fontanarossa, 98km/h a Sortino, 85km/h a Lampedusa, 80km/h a Gela, 79km/h a Carlentini, 74km/h a Pantelleria, e purtroppo continuerà a soffiare impetuoso per tutto il giorno.

Anche oggi le mareggiate stanno flagellando i litorali tirrenici, dalla zona Sud di Messina fino a Portopalo di Capo Passero lungo quasi 200 chilometri di costa. Il mare è più grosso di ieri, con onde fino a 7-8 metri di altezza. Dalle coste arrivano immagini davvero drammatiche.

Vento a 100km/h e mare in burrasca ad Aci Trezza (Catania): le immagini di stamani

A causa del forte vento e del mare grosso ci sono molti danni. A Riposto, Giarre e nell’Acese è in corso un vasto blackout elettrico. I Vigili del Fuoco sono mobilitati per centinaia di interventi di soccorso. Decine di alberi secolari sono stati abbattuti e sradicati:

All’Aeroporto di Catania Fontanarossa molti voli sono stati cancellati. In tutta la mattinata soltanto un volo Turkish è riuscito ad atterrare nello scalo etneo. Altre decine di voli in arrivo sono stati dirottati a Palermo e in altri scali, il piazzale della pista è deserto mentre il terminal è affollato dai viaggiatori in partenza che sono bloccati per i ritardi. Chiuso anche l’Aeroporto di Comiso.

Maltempo, dentro il Ciclone con l'aereo: volo Ryanair dirottato da Catania a Palermo

Si sono intensificate anche le precipitazioni: complessivamente, dall’inizio del peggioramento e quindi dalle prime piogge di mercoledì sera, sono caduti 315mm di pioggia a Siracusa, 283mm a Modica, 279mm a Palazzolo Acreide e Francofonte, 277mm a Ragusa, 239mm a Noto, 226mm a Pachino, 219mm a Ispica, 215mm a Scicli, 209mm ad Augusta, 205mm a Mineo, 203mm a Caltagirone, 179mm a Santa Croce Camerina e Pedara, 169mm a Mazzarone, 166mm a Linguaglossa, 156mm a Piazza Armerina, 155mm a Comiso, 130mm ad Acate. Le forti piogge stanno provocando gravi criticità: a Comiso è esondato il fiume Ippari:

A Mineo è franato il cimitero:

La protezione civile raccomanda alla popolazione di non circolare su strada “se non per motivi di necessità, urgenza e indifferibilità” in tutte le zone in cui persiste l’allerta rossa, e cioè tra le province di Ragusa, Siracusa, Catania ed Enna. Il Ciclone si trova proprio intorno all’isola di Malta e continuerà ad alimentare la risalita dal mar Jonio di precipitazioni cariche di pioggia sulla Sicilia sud/orientale per gran parte della giornata.

