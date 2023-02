Maltempo, fiocchi di neve anche a Torino: mezzi spargisale in collina | VIDEO

MeteoWeb

Dopo la pioggia, cadono i primi fiocchi di neve a Torino. Anche nel capoluogo piemontese, come in altre zone del territorio, ha iniziato a nevicare. Da questa mattina, è caduta una debole pioggia che, nelle zone collinari, si è trasformata in nevischio.

Per evitare la formazione di ghiaccio lungo le strade della collina sono in azione i mezzi spargisale dell’Amiat e, nella notte, in base all’intensità della precipitazione anche i trattori per la rimozione della neve. Dal Comune fanno sapere che “dopo la mezzanotte, qualora l’evolversi del fenomeno lo richiedesse, si potrà procedere all’insalatura dei percorsi della grande viabilità e, a partire dalle prime ore di domani, delle fermate del trasporto pubblico da parte di Gtt”. “La situazione – aggiungono dal Comune – sarà costantemente monitorata dalla Cabina di Regia Neve attivata dalla Città, che adotterà tutti gli interventi che si renderanno necessari in base all’evoluzione meteo“. La perturbazione dovrà attenuarsi nella tarda mattinata di domani.

Raffiche di oltre 100km/h nell’ Alessandrino: danni

Pomeriggio di lavoro per i Vigili del Fuoco, impegnati negli interventi per le criticità causate dal forte vento, che ha soffiato su tutta la provincia di Alessandria dal mattino. Dalle stazioni di rilevazione Arpa registrata, alle 17, una raffica massima di 110,2km/h a Capanne di Cosola, in Alta Val Borbera, sull’Appennino al confine con la Liguria.

Oltre un centinaio le richieste d’intervento. Si tratta soprattutto di pali piegati in strada, cornicioni pericolanti, intonaci sbriciolati, lamiere strappate dalle coperture, persiane sbattute con violenza, insegne diventate pericolose. Particolarmente colpite le zone di Valenzano, Casalese, Tortonese, Alessandrino. Proprio nel capoluogo di provincia, una decina le chiamate al centralino della Polizia Municipale per piante finite in strada, da viale Teresa Michel a corso IV Novembre; disagi anche nei sobborghi, come Spinetta Marengo. Alberi caduti anche in Val Cerrina. A Novi Ligure sospeso anzitempo il mercato de ‘Gli Ambulanti Di Forte Dei Marmi’, allestito in via Pietro Isola.

