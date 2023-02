Maltempo, freddo e tanta neve: è una notte da lupi al Centro/Nord Italia | FOTO LIVE

MeteoWeb

Fa sempre più freddo sul Centro/Nord Italia dov’è una notte tipicamente invernale: imperversa il maltempo e la neve sta cadendo fino a quote molto basse, localmente anche in pianura. Allo scoccare della mezzanotte la temperatura segnava 0°C a Cuneo e Biella, +1°C a Torino, Como e Varese, +2°C a Novara, Bergamo, Vercelli, Asti e Alessandria, +3°C a Milano, Bologna e Trieste, +4°C a Perugia e Viterbo, +5°C a Siena, Ancona e Arezzo. La concomitanza tra questo freddo e le precipitazioni sta determinando abbondanti nevicate, in modo particolare tra Piemonte, Emilia Romagna e alta Toscana.

Nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo alcuni frammenti dell’evento nelle immagini della nevicata in corso con le relative località in didascalia. Intanto eccezionali nevicate stanno colpendo anche la Francia sud/orientale, in modo particolare nelle zone interne della Costa Azzurra, fino a quote bassissime. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: